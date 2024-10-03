焚城｜謝君豪率年青演員特訓　魏浚笙挑戰20樓高繩陣︰有啲想嘔

香港史上首部以輻射災難為題材的鉅製《焚城》，將於11月1日震撼上畫！由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，雲集最強卡士包括劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、梁仲恆（阿炳）聯手拯救危城！《焚城》為香港電影罕見的災難片，製作龐大，香港影壇精英盡出，幕前陣容集結不同年代的出色演員！

今日公開最新的海報。（《焚城》海報）

最新製作特輯「重裝訓練」，聚焦飾演消防員的演員們。去年在中國電視劇年度盛典獲得年度突破男演員的白宇，戲中夥拍金馬影帝謝君豪，率領一班新生代實力偶像派演員進入火場，包括金像獎最佳新演員王丹妮、金像獎最佳女配角廖子妤、Dee、Jeffrey、阿炳 、林家熙（Locker）、黃愷傑（Wesley）等，組成熱血最強的消防隊伍！製作特輯中展示各位拍攝前接受的各項嚴格訓練，力求呈現消防工作的真實面貌！雖然以上各位無法似消防員一樣，長時間入學堂訓練，但為了能夠呈現救火英雄們最真實一面，他們經歷了濃縮版的「消防精讀班」，學習如何穿著「黃金戰衣」消防制服、操作爆破工具，並掌握各種專業術語、手勢等。除了技術上的挑戰，他們還要通過體能訓練來培養團體精神，監製江志強在開鏡前特意為演員們安排了各種消防特訓活動，當中最具壓力莫過於半空繩索訓練，在極高的地方進行演練之下，Fish更被嚇得當場灑淚，場面驚險！

單單要學習如何穿著「黃金戰衣」消防制服，都大有學問。（《焚城》劇照）

訓練當天，監製、導演等親自到場打氣支持，一班演員被帶到一幢20多層高的大廈天台，準備挑戰在高空繩陣移動。這天主動自薦擔任攝影師的豪哥，免受訓練並打趣道：「我喺下面支持佢哋得，我係攝影師，應該匿埋喺鏡頭後面，哈哈。」

何啟華笑言唔好睇捲水喉好易，當中都好有難度。（《焚城》劇照）

而率先挑戰的Jeffrey在看教練示範時已經感到非常驚恐，直言「唔係一般難度」。雖然有鋼索作安全措施，但從繩陣到地面距離有20多層樓高，令現場所有人都屏息靜氣。身先士卒的Jeffrey最後成功挑戰，大聲歡呼並謂：「有啲想嘔，上到一半真係有啲後悔，差啲想放棄。」阿Dee甚至開玩笑問：「唔玩得唔得？」其後他又不斷自我鼓勵：「真係唔驚呢，真係唔驚呢...」Dee雖然中途笑言想放棄，但還是堅持完成挑戰。至於阿炳表示自己從未玩過這種高空活動，內心雖然忐忑，但最後也順利完成，另外運動細胞極佳的Wesley，亦輕鬆自如地完成挑戰，身手矯健的姿態更引來掌聲。至於Locker則無論事前事後都表現得非常淡定有信心。

謝君豪戲中飾演隊目，帶領隊員操練。（《焚城》劇照）

作為當日其中一位女性演員，Louise挑戰前都要克服心理障礙：「其實我怕高嘅，跳樓機都驚㗎！」但憑藉她的手長腳長優勢，順利完成挑戰，甚至在半空中擺出超人姿勢，好不威風。Louise的好姊妹Fish則沒那麼順利，平日連摩天輪都不敢玩的她，在繩陣上不斷手震腳震，無法前進，甚至嚇得在半空中落淚。Fish 事後回憶當時情景說：「覺得自己會唔會死喺呢度，我成個人震晒，見到每個人都望住我，我覺得好瘀，但見大家為我打氣時，又覺得有種團體精神。」完成後Louise不斷安慰Fish，並主動陪她一起完成挑戰，最終兩人互相扶持順利過關，Fish表示：「做完呢個好似咩都做到咁，同Louise建立了互相信任嘅默契！」

幾位演員都想不到救火喉的後撞力咁大。（《焚城》劇照）

王丹妮戲中飾演其中一位消防員，同樣需要集訓。（《焚城》劇照）

高空訓練後，監製還安排戶外BBQ及團體遊戲，進一步加深演員們之間的默契和信任，務求令大家無論戲裡戲外，都打造出出生入死，肝膽相照的情誼！密切留意《焚城》電影最新資訊，一同目擊這場席捲而來的末世浩劫，見證香港終極命運！