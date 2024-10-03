神偷諜影︱陳德森拍戲意外炸死同事　患嚴重抑鬱症：好內疚想轉行

訪談節目《好心情》今日（3日）舉行宣傳及新聞發布會，邀請各界文化電影名人出席，包括黃百鳴、黃玉郎、鄭丹瑞、李龍基及陳德森等。發布會上，導演陳德森表示希望為幫助患有抑鬱症的病人，能走出病情陰霾，自己亦坦言曾一度患上抑鬱症，深知箇中苦楚。

陳德森導演於發布活動上接受傳媒訪問，透露自己曾受抑鬱症所困：「其實我自己10年前有過嚴重嘅抑鬱症，自己有呢個病之後出咗本書向人分享，有好多人因為本書而搵我，原來我嘅分享幫到佢哋。」陳德森表示啟發到他四出幫助其他病友，並拍攝《好心情》的節目：「呢十幾年裡面，幫到十五六個人（從抑鬱症中）行返出嚟，到前日我仲幫緊另一個人。既然幫到人就想做一個節目。」

陳德森此前曾出席網上節目《24/7TALK》，談及拍電影的一段意外，令自己患上抑鬱症：「1996年我拍《神偷諜影》，因為一件意外炸死咗一位同事，喺我面前未喪生，但去到醫院搶救後不治。我好內疚、直情想轉行。」陳德森表示當時拍攝尚餘一星期，仍要繼續完成，於是《神偷諜影》的女主角楊采妮向陳德森送上一本書：「楊采妮送咗本書畀我，叫《多情多風波》，叫我唔好濫用情緒，要適得其所。」