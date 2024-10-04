神仙B西沙撞死牛｜曾任張國榮武師　《巾幗3》演日兵欲強姦胡杏兒

昨晚（3日）一輛新界的士在馬鞍山西沙路行駛時，意外撞倒一隻牛。牛牛佩戴的頸帶亦被撞斷，綠的車頭更變成廢鐵。隨後牛牛趴坐在馬路中心，口、鼻及肚不停流血，瘋狂喘氣及眼角流淚下，最終不治。事後網民發現涉事61歲的士司機蔡堅成，原來是電影《三五成群》中的「神仙B」。他早年投身電影圈，當過武師，有跟不少藝人如張國榮、楊紫瓊同場，後來因開工不足轉行開的士。

牛牛被撞後左右後腿受傷不能站立，肚及口、鼻均有流血。（西沙路牛牛守護隊吳小姐提供）

牛牛身上多處器官受傷流血。（西沙路牛牛守護隊吳小姐提供）

早年，蔡堅成曾接受傳媒訪問，談到自己轉行的原因。他曾經有一段時間，在影圈當龍虎武師，為四大天王、楊紫瓊、李連杰、甄子丹等人當替身。因為在電影《三五成群》客串古惑仔神仙B一角，而獲網民熱捧。後來亦有在無綫開工，在劇集《巾幗梟雄III之諜血長天》飾演欲強姦胡杏兒的日本兵。2020年在《愛回家之開心速遞》飾演「神仙」。

事後網民發現涉事61歲的士司機蔡堅成，原來是電影《三五成群》中的「神仙B」。(資料相片)

在訪問中，神仙B表因市道不景，已轉型做的士司機，索性冇戲拍就揸的士糊口，有工開就立即歸隊。他又指自己在影圈打滾多年，曾與不少藝人有交情︰「好似梁朝偉啦，嗰陣都有約出嚟打波食飯。關禮傑都係好朋友嚟，不過張國榮我就唔敢約。」

在劇集《巾幗梟雄III之諜血長天》飾演欲強姦胡杏兒的日本兵。（網上圖片）

曾經有擔任楊紫瓊的武師工作。（網上圖片）

有跟哥哥拍《槍王》。（網上圖片）

至於提到經典作《三五成群》，他就自爆是自己加戲份，掌摑大王宋本中的，因為他覺得飾演黑社會，當時要不斷兇對方。「我一路兇一路逼前，逼到去佢前面都唔知做乜好，所以咪打佢兩巴囉，當時佢都呆一呆。」事後導演都問回解會掌摑對方，不過最終都收錄戲中，可見效果理想。