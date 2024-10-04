吳慷仁轉戰內地首劇觸礁　傳女主角孫儷憂風險寧付違約金罷拍

金馬影帝吳慷仁，最近宣布簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，並於中國國慶日轉發祝賀帖文，隨即引起台灣的支持者不滿，同時，中國網民就對賀辭中欠「祖國」二字，覺得不夠誠懇，未能收貨，事件一直爭論不休。而同一時間，吳慷仁亦已經到內地接拍首部劇集《執迷》，不過就有中國網民爆料，指同劇的女主角孫儷質疑吳慷仁的政治立場，擔心被他連累，故私下決定罷演。

吳慷仁宣布轉投中國經理人公司，到內地發展。(網上相片)

吳慷仁主演愛奇藝的新劇《執迷》，昨天就傳出女主角孫儷罷演的消息。憑《甄嬛傳》爆紅的孫儷，在內地演藝圈人稱「娘娘」，是重量級女星。孫儷很早就簽約接拍該劇，有指原定男主角為周渝民，但在開拍1個月後，劇方臨時更換男主角為吳慷仁。

孫儷質疑吳慷仁的政治立場，會令劇集上映時存在問題，寧願支付違約金也不願意妥協。(微博相片)

但有指孫儷質疑吳慷仁的政治立場，會令劇集上映時存在問題，認為存在風險，又指劇組已承諾化解，包括要吳慷仁公開表態，並清空境外社群帳號，不過，從國慶賀文可見，就被內地網民指態度模糊，連「祖國」兩個字都不願說，更激進地表示抵制他在中國大陸參演作品。

有指劇集首選周渝民當男主角，最後在開拍前易角。(facebook相片)

由於劇組力保吳慷仁做男主角，所以孫儷決定罷演，寧願支付違約金也不願意妥協。而網上流傳出一份通告截圖，顯示原本排好孫儷的戲分都已清空。而對於易角傳聞，台媒聯絡上周渝民的經理人，對方只以風暴消息來回應︰「山陀兒颱風，注意安全。平安、辛苦」未有正面回應。