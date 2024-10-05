邪Mall｜商店死場藏殭屍　《復仇者聯盟》特技化妝師為造型操刀

久違的罕見港產殭屍電影《邪Mall》，由姜皓文、COLLAR成員Candy王家晴及楊偉倫主演，黎震龍執導，為香港罕見以殭屍為主題的驚慄電影，成為今年萬聖節必睇之選。（上映日期︰10月31日萬聖節）

海報以舊式恐怖片風格設計。（《邪Mall》海報）

電影《邪Mall》以「死場」為故事背景，講述一個舊區商場即將清拆，因一個意外導致商場內出現人傳人的殭屍，眾人於狹少的空間裡展開一場大屠殺！商場內一眾租戶和訪客人人自危，紛紛表露人性真面目，而姜皓文、王家晴及楊偉倫三人一同聯手守護未能逃走的人們，爭分奪秒逃出商場⋯⋯

（《邪Mall》劇照）

黑哥及Candy在片中飾演兩父女，黑哥飾演的「森哥」熱愛電影，在商場中開設影碟舖，性格固執難搞卻一生盡力為女兒準備最好；而Candy飾演的「阿欣」則相當孝順，時常花時間幫爸爸看舖。遠親不如近鄰，鄰舖由楊偉倫飾演的「麥師傅」一直與父女二人關係友好，今次共同面對商場出現劫數的大考驗。

黑哥飾演的「森哥」熱愛電影，在商場中開設影碟舖，性格固執難搞卻一生盡力為女兒準備最好。（《邪Mall》劇照）

Candy飾演的「阿欣」則相當孝順，時常花時間幫爸爸看舖。（《邪Mall》劇照）

對於得知電影將於萬聖節上映，三位主演都表現興奮，身在也門工作的黑哥表示：「好應節呀！電影入面不單止有殭屍出現，而且係我第一次拍殭屍片，過程非常緊張刺激。我自己就比較喜歡同Candy嘅一段父女情。電影除咗感觀刺激之外，仲有溫情嘅一面，大家記得入場支持」。

楊偉倫飾演的「麥師傅」一直與父女二人關係友好，要共同面對商場出現劫數的大考驗。（《邪Mall》劇照）

首度參與電影演出的Candy大呼期待：「好期待，今次亦都係我第一次會入戲院睇恐怖片，雖然唔係傳統嘅鬼片，入戲院睇所有感官嘅感受都會放大咗，加埋後期製作，所有畫面都更加真實，所以都有啲緊張，希望唔會自己俾自己嚇親哈哈。第一次知道係萬聖節上映，有種中西合璧嘅感覺，因為今次呢部戲夾雜咗中式三魂七魄嘅元素，但係係一個西方嘅鬼節上映，覺得好有趣！」；至於另一主演楊偉倫笑言：「知道萬聖節上映，感覺好得意，希望觀眾都入嚟戲院應節，可以當入咗一間鬼屋探險咁！」

為加強視覺效果，電影更邀請到曾参與《復仇者聯盟：無限之戰》《移動迷宮：焦土試煉》等多部荷里活巨製的Mark Garbarino擔任特技化妝設計師，為戲中殭屍設計獨特恐怖的造型。

電影邀請到曾参與《復仇者聯盟：無限之戰》等多部荷里活巨製的Mark Garbarino擔任特技化妝設計師，為戲中殭屍設計獨特恐怖的造型。（《邪Mall》影片截圖）

造型跟過去的港式喪屍不一樣。（《邪Mall》影片截圖）

故事講述昔日人流興旺的全寶商場，如今卻變成死場，幾乎人煙絕跡。商場的結界意外於六十年一遇的最陰日——「三破日」被打開，釋放出古怪的橙煙，吸入者會生水泡、流膿，最終變成「殭屍」，在商場展開大屍殺！影碟鋪老闆森哥（姜皓文 飾）、森哥的女兒阿欣（王家晴 飾）、風水師傅麥師傅（楊偉倫 飾）及僅存的幾位街坊，拼命抵擋殭屍的襲擊。但不論武力或符咒也無法將其消滅，且奇怪的是並非每個人死後都會變成殭屍。經歷一場人屍大戰後，商場已如煉獄。麥師傅從祖傳的「天書」得知，殭屍原來與「七魄」有關⋯⋯