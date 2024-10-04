泰國恐怖經典《鬼影》20周年　4K修復震撼重映

全球影迷心目中的經典《鬼影》（Shutter），睽違20年後重返大銀幕！泰國恐怖片《鬼影》於2004年初次上映即驚豔全球，被影評們譽為「影史迄今最駭人泰國鬼片」，2008年更被美國翻拍成電影《攝靈》。《鬼影》的靈感來源來自導演班莊比辛達拿剛自己蒐集的靈異照片，並融合創作團隊收集到的都市傳說。電影少用突發聲效驚嚇或恐佈鬼面嚇觀眾，更著重氣氛編排與劇情描寫，層層推進，結局揭開時更令人不寒而慄，餘音裊裊。2024年正是《鬼影》上映20周年，其4K修復版，畫面與音效誓必令觀影感受更震撼，並會重新上映。（10月17日）

故事源於主角年輕時的過失。（《鬼影》劇照）

《鬼影》多年來一直大受影迷喜愛，歷久不衰的原因，導演柏德潘王般認為其吸引力在於創新的概念：「將攝影作為電影主軸，在當時的恐怖電影中是前所未有的。」這種新鮮的手法，加上令人毛骨悚然的鬼魂意象，電影中令人不安的氣氛，令《鬼影》在恐怖片市場中脫穎而出。

影畢業相都見鬼魂出現。（《鬼影》劇照）

男主角全日都受靈異事困擾。（《鬼影》劇照）

《鬼影》最令人難忘的畫面之一就是它的結局。在整套戲中，男主角東一直飽受頸痛折磨，最終發現是因為鬼魂娜妲一直坐在他的肩膀上。導演班莊比辛達拿剛指，原來已一早寫好了這個結局： 「實際上，我們在寫完劇本前就已經有了這個結局的想法，就像我們有一個預先寫好的結局，然後我們開始寫劇本的其餘部分，以達到我們想要的結局。」

到發現頸椎問題，就是故事的關鍵點。（《鬼影》劇照）

《鬼影》的敘事花了不少時間來揭開恐怖的真正根源，一開始與車禍有關，到後來慢慢地揭開男主角東令人難以忘懷的往事，正是這個令人震驚的結局鞏固了《鬼影》在恐怖經典中的地位，觀眾離開戲院後驚訝地發現，鬼魂不僅困擾男主角東，而且還直接附在他身上。 導演班莊比辛達拿剛幽默地說：「現在我們仍聽到人們在談論這件事，甚至有人開玩笑說，他們工作時肩膀疼痛，可能是因為有人坐在他們的肩膀上。」