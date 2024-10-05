劊樂小丑3︱英國首映11人離場1人嘔吐　女主角自爆被腸臟勒頸求生

美國血腥恐怖電影《劊樂小丑3》（Terrifier 3），由Damien Leone執導，Lauren LaVera及David Thornton主演，劇情圍繞一個小丑殺人狂「Art」不斷恐嚇並殺害青少年的主軸。日前《劊樂小丑3》於英國舉行首映禮，放映開始後10分鐘已有9位嘉賓觀眾「頂唔順」離場，前後共多達11人，其中一位女觀眾更在首映現場嘔吐，電影恐怖程度令外界震驚！

《劊樂小丑3》於英國舉行首映時，先後有11位觀眾離開，其中一人更即場嘔吐。（《劊樂小丑3》電影劇照）

據外媒報道，日前《劊樂小丑3》於英國舉行首映，電影開場10分鐘已有觀眾陸續離場，更有一人不適嘔吐。其中兩位觀眾離場後，受訪時先後表示：「雖然我只短暫在影院中停留觀映，但已經看到一些瘋狂的畫面！」連導演Leone亦表示：「一位女觀眾在淋浴殺人的橋段中離場，另一位女觀眾則在小丑Art假扮成商場聖誕老人，涉及小朋友的橋段播放期間，因為恐慌發作而離場。」事實上，導演在首映前已於《劊樂小丑3》官方X（前稱Twitter）中表示：「首映現場有急救員待命，有需要請聯絡職員協助。」看來對作品的恐怖程度極具信心！

《劊樂小丑3》的導演Damien Leone對新作恐怖程度極有信心。（《劊樂小丑3》電影劇照）

其中一位觀眾在《劊樂小丑3》小丑Art扮成商場聖誕老人的橋段中離場。（《劊樂小丑3》電影劇照）

《劊樂小丑3》的恐怖程度令觀眾離場的消息震撼外界，但一眾觀眾均未有具體透露劇情畫面或意識。然而此前女主角Lauren LaVera曾接受外媒專訪，透露自己最深刻的戲份具體拍攝內容，她表示劇情中被小丑Art以人體扯出的大小腸勒頸，需要咬破腸管求生，而她亦要求導演與劇組不要用榛子朱古力醬Nutella填充腸管，因為不希望毀掉這種醬料的印象，於是劇組改用車厘子漿與洗潔精作為替代品，達至一樣的視覺效果。

《劊樂小丑3》由Lauren LaVera主演。（《劊樂小丑3》電影劇照）