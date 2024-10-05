風林火山｜原定年底上畫要再延期 發行商︰盼於2025年問世
撰文：許育民
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由歌手麥浚龍執導，歷時長達7年，個人第二部執導作《風林火山》，雲集一眾型男及影帝︰金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝等，自製作以來已成為不少影迷引頸以待的作品。8月初，《香港01》獲得可靠消息，指電影終鐵定將於今年年底上映，上星期，電影發行商發行工作室亦在社交平台公告，證實即將與各位見面。不過發行工作室今日（5/10）又有進一步資料，拍電影最快要到2025年才上畫。
今日，發行工作室在Facebook分享了麥浚龍接受外媒《Variety》的獨家訪問，講到《風林火山》以香港作為背景，呈現出他自己打造的獨特世界。至於特別製作的銅鑼灣雪景，他表示源於故事隨著蝴蝶效應展開，由其中一個角色的抉擇引發一連串後果，徹底打破地方原有的平衡︰「它更像是重新想像和詮釋的一個獨立世界。故事圍繞著貪婪、對權力的沈迷，當然以及各種藥物的成癮。同時，也涉及血緣和家庭之間的痛苦關係。」
而發行工作室在貼文中，亦發布一個重要資訊︰「眾人引頸期盼的香港犯罪動作片《風林火山》，是由身兼歌手、詞曲創作人、演員及編劇的麥浚龍（Juno MAK）所執導的第二部長片，拍攝歷時長達7年，終於盼於2025年問世。」影迷們應該都不表驚訝，而且唔等都等咗７年，唔爭在等多幾個月半年啦。