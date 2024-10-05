風林火山｜原定年底上畫要再延期　發行商︰盼於2025年問世

由歌手麥浚龍執導，歷時長達7年，個人第二部執導作《風林火山》，雲集一眾型男及影帝︰金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝等，自製作以來已成為不少影迷引頸以待的作品。8月初，《香港01》獲得可靠消息，指電影終鐵定將於今年年底上映，上星期，電影發行商發行工作室亦在社交平台公告，證實即將與各位見面。不過發行工作室今日（5/10）又有進一步資料，拍電影最快要到2025年才上畫。

由麥浚龍導演，金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲主演的《風林火山》，最新消息指2025年上映。（《風林火山》劇照）

今日，發行工作室在Facebook分享了麥浚龍接受外媒《Variety》的獨家訪問，講到《風林火山》以香港作為背景，呈現出他自己打造的獨特世界。至於特別製作的銅鑼灣雪景，他表示源於故事隨著蝴蝶效應展開，由其中一個角色的抉擇引發一連串後果，徹底打破地方原有的平衡︰「它更像是重新想像和詮釋的一個獨立世界。故事圍繞著貪婪、對權力的沈迷，當然以及各種藥物的成癮。同時，也涉及血緣和家庭之間的痛苦關係。」

原來銅鑼落雪，源於故事隨著蝴蝶效應展開，由其中一個角色的抉擇引發一連串後果。（《風林火山》劇照）

發行工作室再為電影《風林火山》發布最新上映消息。（網頁截圖）

而發行工作室在貼文中，亦發布一個重要資訊︰「眾人引頸期盼的香港犯罪動作片《風林火山》，是由身兼歌手、詞曲創作人、演員及編劇的麥浚龍（Juno MAK）所執導的第二部長片，拍攝歷時長達7年，終於盼於2025年問世。」影迷們應該都不表驚訝，而且唔等都等咗７年，唔爭在等多幾個月半年啦。