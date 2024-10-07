拼命三郎｜譚耀文相隔多時錄歌好緊張　成個人散晒竟被趕出錄音室

近年，譚耀文（阿譚）這個名字一直出現於電影演出名單上，但其實新秀出身的阿譚對音樂的熱愛也從不減退，更在疫情期間把握時間自我增值去學結他和打鼓，阿譚笑言：「由細到大都喜歡音樂，8至9歲聽到Deanie姐嘅《倦》或者小鳯姐嘅《無奈》我已經識喊，就知道我係比較感性，成日會喺收音機旁邊聽歐西流行曲倒數榜，然後錄低佢慢慢聽。之後就算演戲，每次我都會聽唔同音樂去幫助我尋找唔同嘅角色神緒。其實自己最好嘅朋友就係音樂，而我一直都咁愛佢，從一而終。」

譚耀文（阿譚）原來趁疫情期間自我增值，學結他和打鼓。

譚耀文對音樂的熱情未有減退。

雖然很久沒有唱歌，但是音樂依然在阿譚生命裏運行著，亦都因早前在機緣巧合之下阿譚收到一首歌曲Demo，令他萌生岀對此歌曲的創作概念，當曲詞誕生後，一致認為由阿譚親自演繹是最合適人選，一定會更傳神。回想早前錄音情況，他說：「好耐冇入過錄音室正式灌錄屬於自己的歌曲，所以嗰日行入錄音室之前感覺自己好似新人，有啲緊張，結果一開始warm up，個feel就返晒嚟，腦海好多以前嘅畫面浮現，就仿似一個人去咗旅行好耐，終於返到屋企打開門，一入去所有嘢都好熟悉好溫暖，加上歌詞又好代表到我自己。而之前用咗好多時間去思考，再同監製與作詞人溝通，所以錄音進度總算理想，當聽到要求好高嘅監製一句good take之後，我即刻成個人散晒，但係又唔捨得離開錄音房，結果要被監製趕我出去，哈哈。」

譚耀文主演《拼命三郎》，而他亦是唱主題曲的最佳人選。

譚耀文說：「好耐冇入過錄音室正式灌錄屬於自己的歌曲，所以嗰日行入錄音室之前感覺自己好似新人，有啲緊張。」

譚耀文：「聽到要求好高嘅監製一句good take之後，我即刻成個人散晒，但係又唔捨得離開錄音房，結果要被監製趕我出去，哈哈。」

敢衝敢拼，非常賣命，不顧一切往前衝正正是《拼命三郎》的意思，同時又是香港人擁有的特質，我們一直以拼命三郎的精神，去打做每一個新世紀時代，就算近年香港經歷無數變動，世代價值觀的衝突、疫情期間與親人相隔、生離死別。來到後疫情年代，經濟民生更是愈來愈不容易，面對親人摯友離鄉別井，對未來前景的憂慮迷茫等，我們在患得患失之間，一起經歷多少次同一個日出與日落，而在歲月洗禮中卻沒有放棄奮鬥的香港人，在現今的艱難日子中，就用拼命三郎的意志，同前行打拼到世界末日，拼命一起到老。