完美物質︱網傳全年最恐怖引人挑機　觀眾爆喊作嘔反胃頂唔順離場

網傳全年最恐怖荷里活驚慄電影《完美物質》（The Substance），由61歲女星狄美摩亞（Demi Moore）及超新星Margaret Qualley主演，劇情講述狄美摩亞飾演的過氣明星Elisabeth，退至電視台擔任健美操小姐，但亦因年老而被逼退休，於是選擇孤注一擲接受革命性回春療程，但換回美貌的代價卻是與魔鬼進行轉身契約。《完美物質》即將於10月10日在香港正式上映，然而率先開放的優先場中，已經有不少香港觀眾表示「頂唔順」更引發網絡討論！

《完美物質》由61歲女星狄美摩亞主演。（《完美物質》電影劇照）

《完美物質》由荷里活超新星Margaret Qualley主演。（《完美物質》電影劇照）

不少於優先場先睹為快的觀眾，在觀看《完美物質》後紛紛在社交媒體分享感受，不少觀眾直言電影意識與畫面極為大膽，更以大量特寫鏡頭令觀眾對「回春」重頭戲避無可避，令人大叫救命！有網民分享放映期間爆喊：「咁X恐怖…好核突、驚到喊晒！」更有人表示感到作嘔：「好想嘔！見到有觀眾中場走咗」連自言看慣血腥恐怖的觀眾，都表示：「自問頂得住暴力血腥，但睇完都反胃！」

不少觀眾睇完《完美物質》後感到反胃。（《完美物質》電影劇照）

不少網民均見證到頂唔順離場的觀眾，亦有網民表示被騙入場，以為電影僅僅探討整容醫美問題，更挑機其他觀眾：「睇晒就當贏！」看來《完美物質》稍後正式上映，會吸引大量獵奇心態與Cult片迷入場支持！