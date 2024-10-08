內地十一黃金票房榜出爐　五部斬獲過億、國產科幻片贏票房輸口碑

內地國慶十一黃金檔期剛於昨日（8日）完結，多部內地重磅作品把握全國長假期上映，包括由殿堂級導演陳凱歌執導愛國戰爭鉅製《志願軍：存亡之戰》、科幻動作《749局》、打拐犯罪電影《浴火之路》以及成龍最新主演作品《熊貓計劃》等，讓全國觀眾眼花撩亂！總結十一黃金檔期成績，全國斬獲20.97億元人民幣票房，成績相當不俗！

由陳凱歌執導的愛國戰爭鉅製《志願軍：存亡之戰》於十一黃金週上映，斬獲8億元人民幣票房。（《志願軍：電影劇照）

2024年國慶檔期中，出現神仙打架的局勢，先後有五部作品破億，《志願軍：存亡之戰》以8億元居首、《浴火之路》高達3億5700萬元、《749局》收報3億5500萬、《熊貓計劃》亦有2億1300萬元，《危機航綫》則以1億6800萬元成為最後一部破億元作品。然而相對過往、尤其疫情前的國慶檔期單部作品票房達二三十億的高峰，今年的成績亦較難匹比。

成龍主演的《熊貓計劃》亦於十一黃金檔期中收報過億票房。（《熊貓計劃》電影劇照）

五部破億作品中，國產科幻動作片《749局》贏取大額票房、卻輸掉口碑，總括國內觀眾的評價，均認為劇情馬虎、文戲混亂、戲劇邏輯亦不清晰，不但角色設計單薄、缺乏深度與層次感。面對觀眾一致反感，實在令外界難以相信，《749局》為投資額高達6億元人民幣，製作歷時長達八年的重磅科幻作品。

《749局》電影質素令觀眾相當反感。（《749局》電影劇照）