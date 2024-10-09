黑白大廚｜冠軍由黑湯匙主廚奪得　曾面臨淘汰邊緣靠甜品重返舞台

Netflix韓國料理真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》播出後討論度極高，節目由韓國20名星級大廚「白湯匙」與80名民間無名高手「黑湯匙」進行刺激緊張的料理對決，更有重量級美食家白種元及韓國唯一米芝蓮三星主廚安成宰擔任評審。最終冠軍由「拿坡里美味黑手黨」權成俊擊敗勁敵李愛德華而勝出，奪得3億韓圜獎金！

最終冠軍由「拿坡里美味黑手黨」權聖晙勝出！（IG圖片）

「拿坡里美味黑手黨」權成俊曾一度面臨淘汰邊緣，憑栗子提拉米蘇重返決戰舞台，其後在後續競賽中，以一道意大利家常意粉晉級決賽，緊張刺激的大逆轉令觀眾看得過癮，有不少參賽者及網民都認為權聖晙實至名歸。

「拿坡里美味黑手黨」曾一度面臨淘汰邊緣，憑栗子提拉米蘇重返決戰舞台。（節目畫面）

「拿坡里美味黑手黨」精於烹調生義大利麵，曾赴義大利料理學校ALMA留學，亦在米芝蓮三星餐廳Le Calandre和二星餐廳Daní Maison工作。 他曾在社交平台分享，當時在Daní Maison工作非常艱辛，每周工作六天，每天16小時，靠止痛藥撐著。在不同的米芝蓮餐廳工作，令他在料理上勇敢嘗試、突破自我。

「拿坡里美味黑手黨」精於烹調生義大利麵。（IG圖片）

權成俊在2021年開設餐廳Via Toledo Pasta Bar，開店至今都獨自服務客人，並致力將南意大利飲食文化在韓國發揚光大。餐廳提供各式傳統拿坡里菜色，同時融入了權成俊個人鮮明的料理風格，餐廳開業至今每天都爆場，非常厲害。

白種元在節目大讚「拿坡里美味黑手黨」烹調的意粉是吃過的最美味。（IG圖片）

權成俊的菜色非常精緻。（IG圖片）

外表霸氣的權成俊，在節目中因同隊的兩位「媽媽級」參賽者無緣一同晉級，令他落下了男兒淚，感動不少網民。去到「烹調人生」的主題，權成俊以曾祖母的泡菜蟹湯意粉出戰，更透露這到菜色是曾祖母的家常菜，將愛注入菜色重新演繹曾祖母的味道，獲得極高評價。

有不少參賽者都認為「拿坡里美味黑手黨」會勝出比賽。（IG圖片）