魔海奇緣2｜上集獲奧斯卡「最佳動畫」提名　原班人馬5/12再出發

期待多時，終於等到《魔海奇緣2》（Moana 2）鐵定今年12月5日再度啟航！經過3年的試練與成長，正當深受族人喜愛的慕安娜把島國蒙圖努爾管理得井井有條，突然再次收到祖先召喚，必須打敗邪惡的妒忌之神，免被滅族。慕安娜再次聯同茂宜與一班意想不到的海員，負起領航者的責任，向更遙遠的神秘危險水域進發，展開一段前所未有、更大規模、更爆笑、更驚險刺激的海洋奇幻歷險！

《魔海奇緣2》（Moana 2）鐵定今年12月5日再度啟航！（《魔海奇緣2》海報）

被海洋選中的慕安娜 (Moana)擁有神奇能力，可與大海溝通，曾經成功與變形大師茂宜（Maui）歸還海洋之心給女神迪菲娣，以阻止黑暗蔓延拯救全族人。全球大受歡迎的《魔海奇緣》，總票房高達6.8億美元，更榮獲提名奧斯卡「最佳動畫」和「最佳電影歌曲」。波瀾壯闊的海上歷險、太平洋群島的獨特風情、大熱金曲《How Far I’ll Go》、《You’re Welcome》，深得觀眾歡心一看再看。

上集成績不錯，榮獲提名奧斯卡「最佳動畫」和「最佳電影歌曲」。（《魔海奇緣2》劇照）

今次繼續有大隻佬The Rock狄維莊遜 (Dwayne Johnson)入型入格為茂宜發聲。同時延續上次的音樂伴航，請來一眾格林美獎的得獎及提名人氣音樂人，為電影創作全新音樂，有望再一次打造一首又一首的迪士尼金曲！