完美物質︱星二代Margaret Qualley演技矚目　為香豔橋段灌酒壯膽

荷里活驚慄電影《完美物質》(The Substance),由61歲女星狄美摩亞(Demi Moore)與超新星Margaret Qualley主演,劇情講述狄美摩亞飾演的過氣明星Elisabeth,退至電視台擔任健美操小姐,但亦因為年老而被逼退休,於是選擇孤注一擲接受革命性回春療程,但換回美貌的代價卻是與魔鬼進行轉身契約!《完美物質》在香港今日(10日)上映,29歲星二代Margaret Qualley的表演令各地觀眾非常驚喜,她更自爆一件拍攝期間因為演出重要場面而飲醉酒!

《完美物質》由61歲女星狄美摩亞主演。(《完美物質》電影劇照)

《完美物質》由超新星Margaret Qualley主演。(《完美物質》電影劇照)

現年29歲的星二代Margaret Qualley,是男名模Paul J. Qualley與女演員前妻Andie MacDowell的女兒,近年先後主演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)執導前作《從前有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)、Yorgos Lanthimos執導作品《可憐的東西》(Poor Things)及《憐憫的種類》(Kinds of Kindness)等,表現極受矚目!

Margaret Qualley早前出席《完美物質》首映禮。(視覺中國)

Margaret Qualley與狄美摩亞早前出席《完美物質》首映禮。(視覺中國)

Margaret Qualley曾與畢彼特於《從前有個荷里活》裡上演對手戲。(《從前有個荷里活》電影劇照)

Margaret Qualley亦有參演《可憐的東西》的演出。(《可憐的東西》電影劇照)

Margaret Qualley亦有參演《憐憫的種類》的演出。(《憐憫的種類》電影劇照)

Margaret Qualley在拍攝《完美物質》期間,需要穿上低胸高衩設計的運動裝,模仿狄美摩亞跳豔美健身操,然而要在大批工作人員及鏡頭面前展視性感的一面,仍然令她相當大壓力。據外媒報道,Margaret Qualley受訪時透露,當日早上抵達片場時,第一件事便將自己灌醉,為跳香艷健身舞的場面壯膽!