完美物質︱星二代Margaret Qualley演技矚目　為香豔橋段灌酒壯膽

荷里活驚慄電影《完美物質》（The Substance），由61歲女星狄美摩亞（Demi Moore）與超新星Margaret Qualley主演，劇情講述狄美摩亞飾演的過氣明星Elisabeth，退至電視台擔任健美操小姐，但亦因為年老而被逼退休，於是選擇孤注一擲接受革命性回春療程，但換回美貌的代價卻是與魔鬼進行轉身契約！《完美物質》在香港今日（10日）上映，29歲星二代Margaret Qualley的表演令各地觀眾非常驚喜，她更自爆一件拍攝期間因為演出重要場面而飲醉酒！

《完美物質》由61歲女星狄美摩亞主演。（《完美物質》電影劇照）

《完美物質》由超新星Margaret Qualley主演。（《完美物質》電影劇照）

現年29歲的星二代Margaret Qualley，是男名模Paul J. Qualley與女演員前妻Andie MacDowell的女兒，近年先後主演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導前作《從前有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）、Yorgos Lanthimos執導作品《可憐的東西》（Poor Things）及《憐憫的種類》（Kinds of Kindness）等，表現極受矚目！

Margaret Qualley早前出席《完美物質》首映禮。（視覺中國）

Margaret Qualley與狄美摩亞早前出席《完美物質》首映禮。（視覺中國）

Margaret Qualley曾與畢彼特於《從前有個荷里活》裡上演對手戲。（《從前有個荷里活》電影劇照）

Margaret Qualley亦有參演《可憐的東西》的演出。（《可憐的東西》電影劇照）

Margaret Qualley亦有參演《憐憫的種類》的演出。（《憐憫的種類》電影劇照）

Margaret Qualley在拍攝《完美物質》期間，需要穿上低胸高衩設計的運動裝，模仿狄美摩亞跳豔美健身操，然而要在大批工作人員及鏡頭面前展視性感的一面，仍然令她相當大壓力。據外媒報道，Margaret Qualley受訪時透露，當日早上抵達片場時，第一件事便將自己灌醉，為跳香艷健身舞的場面壯膽！