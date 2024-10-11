周星馳王晶闖內地短劇遇水土不服　賺流量輸口碑︰開始嫌棄王晶了

香港喜劇巨匠王晶及周星馳，近年先後於內地由大銀幕跨界至短劇平台發展，闖入以百億人民幣計算的市場淘金。王晶與周星馳各自擁有大量受盡內地影迷歡迎的IP，加入製作短劇後，雖然仍斬獲可觀利潤，觀眾反應卻未如外界預期，被認為出現水土不服的情況。

周星馳今年初開內地短劇市場。（視覺中國）

王晶去年已看準時機攻入內地短劇市場。（視覺中國）

在一眾香港著名導演之中，王晶算是最早看準機會加入短劇市場的電影人，更嘗試迎合觀眾口味，改編自己九十年代執導名作《與龍共舞》拍攝《億萬傻王子》。然而王晶的頻道關注仍然難以與其他同類製作攀比，在內地影評網站亦僅有12條短評，更有網民表示：「王晶不嫌棄短劇平台，但是我開始嫌棄王晶了！」反應實在令外界大跌眼鏡。

劉德華與張敏於1991年主演的喜劇《與龍共舞》相當經典！（《與龍共舞》電影劇照）

王晶改編自己執導的《與龍共舞》，拍攝成《億萬傻王子》短劇。（《億萬傻王子》短劇截圖）

王晶改編自己執導的《與龍共舞》，拍攝成《億萬傻王子》短劇。（《億萬傻王子》短劇截圖）

作為王晶昔日的拍檔，周星馳今年加入短劇市場，與抖音平台聯合開發經營「九五二七劇場」，首部劇作《金豬玉葉》兩季播出後賺盡關注度，亦因為情懷令內地觀眾接受，讓周星馳再添食一部《大話大話西遊》，並於早前煞科。然而周星馳賺取流量，卻輸在口碑，於豆瓣上的評分僅有5.8分，足見觀眾仍未能適應星爺的短劇創作模式。

周星馳今年起開發《九五二七劇場》與抖音平台聯合開發經營。（《九五二七劇場》微博圖片）

張天愛將於《大話大話西遊》裡飾演新角色「月光」，全白色的造型非常靚女，又好似有熟悉的感覺！（張天愛微博圖片）

蔣龍於《大話大話西遊》裡飾演新角色「至尊玉」，神還原周星馳「至尊寶」的造型！（蔣龍微博圖片）

有內地評論綜合網民反應與相關數據，認為王晶與周星馳縱使在電影製作上有豐富的經驗，然而在短劇模式仍然尚算新手，未完全掌握觀眾的眼球。評論更指兩位香港導演過於注重短劇作品的完整性，未著眼於每集的「強反轉思維」，製造內地稱為「爽感」的爆炸性劇情焦點，因此未能吸引觀眾一直往後追看。