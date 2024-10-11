完美物質︱狄美摩亞性感橫跨40年　盤點5套震撼影視衝擊廣播尺度

荷里活驚慄電影《完美物質》（The Substance），由61歲性感女星狄美摩亞（Demi Moore）及超新星Margaret Qualley主演，劇情講述狄美摩亞飾演的過氣明星Elisabeth，由大銀幕退至電視台擔任清晨健美操節目的主持，但亦因為年紀漸老而被逼退休，於是選擇孤注一擲接受革命性回春療程，但換回美貌的代價卻是與魔鬼進行轉身契約。《完美物質》正式在香港上映，狄美摩亞作為八九十年代的性感女神，生涯橫跨40年，到61歲仍大膽突破從影以來的極限，在新作依然展示性感一面，令不少觀眾聯想到她昔日巔峰時期的代表作。

狄美摩亞是荷里活一代性感女神！（視覺中國）

61歲感女神狄美摩亞，主演新作《完美物質》已於香港上映！（《完美物質》電影劇照）

狄美摩亞從影至今超過40年，仍為生涯尋求突破！（《完美物質》電影劇照）

狄美摩亞於1981年出道，一直於大銀幕與電視框雙棲發展，直至1986年以第一女主角姿態主演《邂逅》（About Last Night），在劇情中與男主角上演相當激情的床戲，以上半身全裸上陣，一脫成名，成為生涯的一大突破，亦奠定性感女神的地位！

狄美摩亞於電影《邂逅》裡一脫成名！（《邂逅》電影劇照）

狄美摩亞於電影《邂逅》與男主角上演激情床戲！（《邂逅》電影劇照）

狄美摩亞於電影《邂逅》與男主角上演激情床戲！（《邂逅》電影劇照）

及至1988年，狄美摩亞主演作品《第七度凶兆》（The Seventh Sign）上映。當時已經與布斯韋利士再婚的狄美摩亞，於銀幕上突破性全裸演出，形象性感之餘，更挺超逼真孕肚上鏡！《第七度凶兆》於1988年上映，同年8月狄美摩亞亦為布斯韋利士誕下長女Rumer Willis，當年不少觀眾更認為狄美摩亞懷着長女期間全裸演戲，感到非常震驚！然而《第七度凶兆》早於1987年7月完成拍攝，狄美摩亞則於11月才懷上長女，所以並非如外界所想象一樣挺真孕肚拍戲。

狄美摩亞於《第七度凶兆》時已嫁給前夫布斯韋利士。（《第七度凶兆》電影劇照）

狄美摩亞與前夫布斯韋利士。（視覺中國）

狄美摩亞當年挺巨大「孕肚」拍攝《第七度凶兆》，令不少影迷以為正懷着長女仍全裸上陣！（《第七度凶兆》電影劇照）

狄美摩亞當年挺巨大「孕肚」拍攝《第七度凶兆》，令不少影迷以為正懷着長女仍全裸上陣！（《第七度凶兆》電影劇照）

此後，狄美摩亞在銀幕與電視中不乏性感裸露演出，先後於電視劇《Tales from the Crypt》上演衝擊廣播尺度的親密床戲；在電影《叛逆性騷擾》（Disclosure）亦上演意識大膽、但裸露程度收放自如的床戲。

狄美摩亞在電視劇《Tales from the Crypt》衝擊播尺度。（《Tales from the Crypt》劇集劇照）

狄美摩亞在電視劇《Tales from the Crypt》衝擊播尺度。（《Tales from the Crypt》劇集劇照）

狄美摩亞在電視劇《Tales from the Crypt》衝擊播尺度。（《Tales from the Crypt》劇集劇照）

狄美摩亞在《叛逆性騷擾》裡的裸露程度相當收放自如。（《叛逆性騷擾》電影劇照）

狄美摩亞在《叛逆性騷擾》裡的裸露程度相當收放自如。（《叛逆性騷擾》電影劇照）

狄美摩亞在《叛逆性騷擾》裡的裸露程度相當收放自如。（《叛逆性騷擾》電影劇照）

至於狄美摩亞生涯最大尺度演出，應為1996年上映的《脫衣舞孃》（Striptease）莫屬！狄美摩亞在電影中飾演一位脫衣舞女，性格豪放而大膽、風情萬種，更大曬健美而豐滿的「最強Body」，赤裸上身展現堅挺澎湃上圍，當年驚豔一眾影迷！而狄美摩亞在《脫衣舞孃》海報上的全裸坐地形象，亦成為生涯最經典的畫面之一，或與《人鬼情未了》（Ghost）相約！

資深觀眾一定有見過狄美摩亞《脫衣舞孃》的海報！（《脫衣舞孃》電影海報）

狄美摩亞於《脫衣舞孃》展示健美身材與逆天澎湃的上圍！（《脫衣舞孃》電影劇照）