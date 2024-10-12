完美物質︱盤點五大超嘔心位　近鏡粗暴抽脊髓液　爆血噴膿超逼真

網傳全年最恐怖荷里活驚慄電影《完美物質》（The Substance），由61歲一代性感女神狄美摩亞（Demi Moore）及超新星Margaret Qualley主演，劇情講述狄美摩亞飾演的過氣明星Elisabeth，由大銀幕退至電視台擔任清晨健美操節目的主持，但亦因為年紀漸老而被逼退休，於是選擇孤注一擲接受革命性回春療程，但換回美貌的代價卻是與魔鬼進行轉身契約。

《完美物質》由61歲一代性感女神狄美摩亞及超新星Margaret Qualley主演。（《完美物質》電影劇照）

《完美物質》由61歲一代性感女神狄美摩亞及超新星Margaret Qualley主演。（《完美物質》電影劇照）

《完美物質》昨日（10日）正式在香港上映，旋即成為開畫票房冠軍，連同累積少量優先場，香港票房一舉突破100萬港元，成績相當驕人！票房成績可觀，似乎反映香港觀眾無懼優先場觀眾離場及作嘔等反應，一窩蜂入場體驗！以下率先為未入場的觀眾，盤點5個劇情嘔心橋段，令現場觀眾不禁掩面不敢直視，挑戰大家承受感官刺激的實力！

以下內容含有《完美物質》劇透成份，未入場睇嘅觀眾慎入！

以下內容含有《完美物質》劇透成份，未入場睇嘅觀眾慎入！（《完美物質》電影劇照）

1. 裂變破背而出

《完美物質》劇情中，Elisabeth為了得到青春美貌，注射了「完美物質」劑藥，突然全裸在洗手間出現瘋狂癲癎、抽搐的情況，最後更僵硬地倒在地板上。Elisabeth瞳孔更裂變為二、期後連眼球亦裂變為二，全身向背脊隆起，撐開脊骨、肌肉與皮膚，從身體內部「破繭而出」，當堂血染地板！Elisabeth失去意識後更「吐出」全身赤裸、浸滿透明滑液的Sue（Margaret Qualley 飾），然後由Sue將Elisabeth破裂開的背部以粗針線縫合在一起，完成後亦正是海報上的嘔心景象。

《完美物質》的重點橋段「裂變」，過程相當嘔心。（《完美物質》電影劇照）

海報上的背部破裂畫面，正是裂變後再縫合的結果。（《完美物質》電影劇照）

2. 抽脊髓

從Elisabeth身體中裂變出來的Sue，為了穩定裂變效果，需要以醫學用的粗針筒，從Elisabeth脊柱位置穿入，抽出骨髓液作為身體的穩定劑。電影全程以超微距近鏡拍攝，加上皮膚質感非常逼真，令畫面中不論任何傷口均非常真實，更會流出血水、黏液與瘡膿。而貫穿電影多段劇情中，Sue需要多次從Elisabeth體內抽出脊髓液，過程一次比一次誇張，嘔心度亦隨之大增！

Sue強行從Elisabeth的背脊強行、粗暴地抽取脊髓液的畫面，殘忍得令人難以直視。（《完美物質》電影劇照）

Sue強行從Elisabeth的背脊強行、粗暴地抽取脊髓液的畫面，殘忍得令人難以直視。（《完美物質》電影劇照）

3. 過度抽脊髓變枯槁老巫婆

由於Sue非常任性，違反每隔七日轉換身體一次的鐵律，強行由Elisabeth身體中抽取脊髓液，令Elisabeth作為宿主的身體付出沉重代價，身體局部出現枯槁壞死的情況，猶如童話故事中的老巫婆一樣！而Sue不顧後果重覆強行粗暴抽取Elisabeth的脊髓液，亦令情況進一步激化，Elisabeth全身枯槁、容貌由狄美摩亞變成《白雪公主》中的老巫婆與《不赦島》（Shutter Island）女病人的混合體，視覺效果極為震撼！

Elisabeth全身枯槁、容貌由狄美摩亞變成《白雪公主》中的老巫婆與《不赦島》女病人的混合體！（《白雪公主》電影劇照）

Elisabeth全身枯槁、容貌由狄美摩亞變成《白雪公主》中的老巫婆與《不赦島》女病人的混合體！（《不赦島》電影劇照）

4. 暴毆老巫婆

當Elisabeth變成老巫婆後，竟意外在一次身體轉換中，與Sue同時「覺醒」，而活在「平行世界」的二人首次見面，便將累積已久的怨氣發洩出來。Sue更當場暴毆變成老巫婆的Elisabeth，將她毆打至面目全非，Sue亦誇張地全身沾滿血水，血腥情況極其殘忍！

Sue更當場暴毆變成老巫婆的Elisabeth，將她毆打至面目全非，Sue亦誇張地全身沾滿血水。（《完美物質》電影劇照）

5. 二度裂變

劇情中，裂變的情序僅能使用一次，但及至結局中，Sue強行向自己注射一次裂變，再次違反鐵律，引致無法挽回的結局。二度裂變出來的「異形」，擁有鐘樓陀俠一樣的身軀、更如畢卡索的畫像一樣，從異處伸出肢體、面容、唇齒與胸部，狀態極為嘔心！二度裂變的Elisabeth與Sue的混合體，最後亦全身噴血爆破而死，死狀渲染得非常誇張，血漿亦達至排洪級數，畫面難以入目，異常瘋狂！