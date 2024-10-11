蝸居︱前亞姐吳嘉星演移民單親母　美國得獎：阿爸阿媽我得咗啦

前亞洲小姐吳嘉星（Kathy）八年前返回成長地美國，集中於荷里活發展，在亞裔演員屬於小眾的美國影視行業闖出屬於自己的一片天。隨着近年華裔演員在美國影壇地位日漸提高，吳嘉星亦獲得更多發揮機會，最近吳嘉星主演的劇情短片《蝸居》（Single Residence Occupancy）更贏得短片節大獎，廣受國外媒體報道！

前亞洲小姐Kathy吳嘉星，主演短片獲美國From Mintues to Movies ShortFest短片節競賽單元的第一名。（葉志明 攝）

據外媒《Variety》報道，吳嘉星主演的《蝸居》，由Omer Ben-Shachar與Belinda Huijuan Tang製作，贏得From Mintues to Movies ShortFest競賽單元的第一名！《蝸居》劇情講述一位華裔移民單親媽媽Weiling（吳嘉星 飾），居住在狹窄、邊緣的空間中，面對改善居住環境的申請遭拒絕，躊躇如何向她的子女宣布這個壞消息。

吳嘉星於《蝸居》裡飾演移民美國的單親媽媽，與一對子女住在狹窄、邊緣的空間中。（《蝸居》影片截圖）

吳嘉星於《蝸居》裡飾演移民美國的單親媽媽，與一對子女住在狹窄、邊緣的空間中。（《蝸居》影片截圖）

吳嘉星於《蝸居》裡飾演移民美國的單親媽媽，與一對子女住在狹窄、邊緣的空間中。（《蝸居》影片截圖）

吳嘉星於《蝸居》裡飾演移民美國的單親媽媽，與一對子女住在狹窄、邊緣的空間中。（《蝸居》短片海報）

《蝸居》獲得短片節大獎後，吳嘉星於社交媒體上分享好消息，感謝一眾演員及幕後製作團隊外，更興奮表示：「阿爸阿媽，我得咗啦！人生第二次上《Variety》！恭喜《蝸居》得獎！感謝所有台前幕後的付出，期待電影長片的電影作品很快跟大家見面！」