釜山影展︱居台港人奪紀錄片獎　冼澔楊︰對屋企情感是共通語言

亞洲影壇盛事「第29屆釜山國際電影節」，今日（11日）舉行閉幕禮兼頒獎禮，香港紀錄片導演冼澔楊憑作品《彼岸之島》，榮獲電影節「紀錄片競賽單元」獎！由台灣、法國及香港聯合製作的《彼岸之島》，紀錄漂移至台灣生活的香港人生活，導演冼澔楊居住在台灣多年，一眾香港人相聚期間時會互相分享離港原因，香港亦因此成為這群人的「彼岸之島」。

居台香港紀錄片導演冼澔楊憑《彼岸之島》於釜山國際電影節紀錄片競賽單元上得獎。（直播截圖）

冼澔楊於釜山電影節上得獎後，分別以廣東話、國語及英語分享感言，感謝一眾參與拍攝的台前與幕後工作人員後，冼澔楊以廣東話表示：「首先好多謝評審團，呢部係我第一部紀錄長片，好榮幸可以憑呢部片嚟到釜山同大家見面！」他亦感慨地續指：「呢部電影對我嚟講其實係一個非常個人嘅故事，呈現咗一班冇血緣關係嘅屋企人，點樣喺社會嘅變遷當中，互相磨合、互相理解對方。雖然呢個係一個好個人嘅故事，但我希望、亦相信呢部電影可以將對屋企嘅情感，令到唔同語言、國家嘅觀眾都可以理解。呢種個人嘅感情都係一種共通語言。」

居台香港紀錄片導演冼澔楊憑《彼岸之島》於釜山國際電影節紀錄片競賽單元上得獎。（直播截圖）

居台香港紀錄片導演冼澔楊憑《彼岸之島》於釜山國際電影節紀錄片競賽單元上得獎。（直播截圖）

冼澔楊1989年生於香港，畢業於國立臺灣藝術大學美術學系研究所，現在是自由紀錄片工作者。2010年離開香港獨自前往臺灣就讀，進入研究所時接觸到了紀錄片。代表作品包括長片《日泰小食》和《男孩有點騷》。這些作品以長時間的拍攝累積而成，透過鏡頭紀錄下人們日常生活的樣貌和生活空間，呈現出真實的情感經驗。