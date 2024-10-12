黑白大廚｜白種元細15歲妻子蘇有珍　凍齡外貌唔似三孩之母

Netflix韓國料理實境節目《黑白大廚》，近日在港掀起熱潮，除了選手們的餐廳大紅，節目中擔任評審，有韓國「國民美食家」之稱的白種元，自節目播出後都人氣爆燈，其經營的餐廳亦因此受惠，不乏粉絲朝聖，甚至其老婆蘇有珍（소유진）都成為網民焦點，力讚43歲的她註顏有術，不似已生三孩之母。而原來二人相差15年的年齡差，便曾經惹來外母嫌棄。



二人結婚11年，仍然非常恩愛。（Yujin_so@IG相片）

一家五口，樂也融融。（Yujin_so@IG相片）

南韓知名美食家白種元，本已人氣爆燈，其經營的餐廳不時成為人氣店，而當有份參與的Netflix料理實境節目《黑白大廚》播出後，人氣更上一層樓，連帶他與演員妻子蘇有珍，相差15歲的婚姻故事，都成為大眾討論話題。

白種元在節目中擔任評判，公信力十足。（《黑白大廚》預告截圖）

平時做節目嘻嘻哈哈，今次一臉認真。（《黑白大廚》劇照）

外母對白種元有微言

近日，因為白種元太太蘇有珍，在在IG上載老公在家裡，為節目海報簽名的片段，片中還有女兒模仿爸爸，在節目中矇眼評論美食的畫面，場面爆笑，亦令人留意到白種元一家五口，其互動埸面非常有趣。

隨後，不少網民都翻查資料，發現白種元和蘇有珍，二人的年齡相差有15歲，故二人的婚姻起初一直不被看好，甚至連親家兩面都各有微言。先是男方家人對女方的藝人身分有所顧忌，而女方家人則對年齡差很在意，加上當時蘇有珍仍有拍劇集，人氣比白種元盛，令女方家人覺得女兒唔憂嫁。

43歲的蘇有珍，其冷齡外貌成為網民熱討話題。（Yujin_so@IG相片）

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不過無止境的爭拗係冇用，白種元決定身體力行，減肥15公斤（約33磅），以展現出對未婚妻的誠意和毅力，結果成功打動對方家長，修成正果。二人於2013年結婚，育有一子二女。蘇有珍2000年以電視劇《德兒》出道，婚後也有出席公開活動。今年43歲的她，仍能保持苗條身形，而且保養得宜，完全不像三孩之母。