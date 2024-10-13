完美物質︱狄美摩亞新作控訴影壇物化女性　曾傳整容耗港幣200萬

荷里活驚慄電影《完美物質》（The Substance），由61歲性感女星狄美摩亞（Demi Moore）及超新星Margaret Qualley主演，劇情講述狄美摩亞飾演的過氣明星Elisabeth，由大銀幕退至電視台擔任清晨健美操節目的主持，但亦因為年紀漸老而被逼退休，於是選擇孤注一擲接受革命性回春療程，但換回美貌的代價卻是與魔鬼進行轉身契約。

《完美物質》由61歲性感女星狄美摩亞主演。（《完美物質》電影劇照）

《完美物質》由超新星Margaret Qualley主演。（《完美物質》電影劇照）

《完美物質》控訴荷里活及娛樂圈物化女性、製造容貌焦慮與整容成風的現況，透過荒誕科幻的作品敲響警世鐘聲，而由狄美摩亞飾演Elisabeth，兩者不論昔日風光、如今隨年華逝去與發展路途均相近，自然最適合不過。

狄美摩亞是荷里活一代性感女神！（視覺中國）

狄美摩亞於1981年出道，數年後便成為銀幕性感女神，主演《脫衣舞孃》（Striptease）《第七度凶兆》（The Seventh Sign）及《人鬼情未了》（Ghost）等經典作品，其中不乏性感裸露的演出，讓她的容顏與身材成為兩大利器。及至2000年代，有傳聞指年過40的狄美摩亞為保容貌而進行醫美整容手術，更耗資高達25萬美元（約港幣194萬元），但她曾於2007年正面回應，堅稱自己從未進行整容。

狄美摩亞於經典作品中不乏性感裸露演出。（《人鬼情未了》電影劇照）

然而，有美國整容專家Mark Solomos醫生指出，除非狄美摩亞擁有「百年難得一遇的美人」基因，否則她肯定在嘴唇進行隆唇、兩頰與頸部提升或激光重塑的手術，亦指出狄美摩亞眼部亦有注射肉毒桿菌後的效果，更疑似過度墊高顴骨，令兩頰大小比例過於誇張，以五點向宣稱「純天然」的狄美摩亞提出質疑。

有美國整容專家Mark Solomos醫生指出，狄美摩亞疑似曾在嘴唇進行隆唇、兩頰與頸部提升或激光重塑的手術。（狄美摩亞IG圖片）

狄美摩亞年輕與中年時的面容甚具差異。（《伴我雄心》電影劇照）

除疑似面部的整容痕跡外，亦有傳狄美摩亞曾進行隆胸手術，在早年植入隆胸填充物，及至步入中年時才正式「拆彈」。外界均認為狄美摩亞疑似隆胸的效果，可見於《脫衣舞孃》的上半身裸露戲份，當時身材相當健美的狄美摩亞，體脂率似乎相當低，然而胸部仍然渾圓堅挺，疑似接近隆胸填充的「反地心吸力」視覺效果。

《脫衣舞孃》為狄美摩亞的代表作品之一！（《脫衣舞孃》電影海報）

狄美摩亞在《脫衣舞孃》的裸露戲份中，有疑似接近隆胸填充下的「反地心吸力」視覺效果！（《脫衣舞孃》電影劇照）

無論狄美摩亞曾否進行整容或隆胸手術，仍不改新作《完美物質》對荷里活及影壇的控訴，若狄美摩亞果真作為過來人，為滿足製片商與觀眾的口味與視覺滿足感而整型，亦使今天透過作品進行的控訴更擲地有聲、呈現的娛樂圈黑暗面更為鏗鏘有力！