DIDI弟弟｜陳沖嫌自己老拒演媽媽一角　導演王湘聖靠一點成功說服

電影《DIDI弟弟》（DIDI），由美籍台裔導演王湘聖 (Sean Wang) 執導，用獨有共鳴手法說好亞洲移民在當地的故事。榮獲本年度辛丹斯電影節（戲劇類）觀眾票選大獎、兼最佳整體演出評審團特別獎得主。電影將於10月17日香港上映，《香港01》就跟導演來個越洋訪問，分享創作細節。

金馬影后陳沖於荷里活新作《DIDI弟弟》裡飾演一位移民美國的單親媽媽。（《DIDI弟弟》電影劇照）

《DIDI弟弟》講述少年男主角DIDI在美國成長的點滴。（《DIDI弟弟》電影劇照）

故事講述2008 年加州，升上中學最後一個暑假，台裔男孩DIDI (Chris) 經歷著瘋狂的成長歲月。為了向新相識朋友獻媚而拍攝滑板影片、傻傻地淺嚐初戀的酸澀、跟即將離家上大學的姊姊交惡、還有奶奶和媽媽每天悉心呵護，全都成為了DIDI 的煩惱和負擔。

電影榮獲本年度辛丹斯電影節（戲劇類）觀眾票選大獎、兼最佳整體演出評審團特別獎（導演王湘聖提供）

問到Sean《DIDI弟弟》的故事是否就是自己的寫照，他坦言是啟發自自己。「但也不全是我的故事，沒有全部東西都是真的或假的，開始創作時沒有想太多，因為只關心是否有趣，都是從自己的生活拿素材去發揮。」回想當日年少時，有這麼多煩惱，自己又覺得時下的少年是否面對同樣的苦惱？「應該都有，我也不知道，一個13歲的小孩總會遇到一樣或不一樣的問題，但心裡的情緒都會是一樣的。」

見到街上有大型宣傳，不禁要跟它合照。（導演王湘聖提供）

電影找來國際影星陳沖，飾演媽媽一角，原來最初，陳沖聽見要演一位13歲小朋友的媽媽時，是拒絕的。因為她現年63歲，覺得不太像。「這一點我不是太擔心，她還是很年輕。因為她也住在舊金山，跟她住得很近。於是我透過經理人，將劇本、一份筆記（記下拍攝的概念及故事板），還寫了一封信給她，嘗試去說服她。後來她就跟我約定一個地方坐低慢談。其實她跟角色一樣，在美國誕下兩個女兒，從中都會經歷交溝和文化沖突，會看到自己的影子。」

陳沖飾演的單親媽媽，為了一對兒女放棄自己的夢想，讓他們到美國成長。（《DIDI弟弟》電影劇照）

另一有趣角色，是戲中的祖母就由自己的親外婆，一位非正統演員演出。「2021年我拍了一套紀錄片《奶奶跟外婆》，我發現外婆很會演戲，她又覺得很好玩，所以來到這部戲，便知道她可以演一個很有愛心的奶奶，觀眾看罷一定會愛上她。」

導演揀選了一位8歲已演童星的小朋友做主角。（《DIDI弟弟》電影劇照）

這位外婆更非常風趣，開拍前跟孫仔講︰「我不是真正的演員，會演得好嗎？你覺得我真的會演的話，我就當你的演員，演得不好也不是我的錯。」在孫仔導演眼中，外婆的加入是起了很好的化學作用。「我覺我陳沖說得好好，她說外婆沒演過戲，拍的時候每個鏡頭都有點點不同，陳沖又憑外婆的對白作出反應，就好像跳舞一樣，有來有往，外婆說陳沖有很多經歷，可以帶她找到演得好的地方。」