焚城｜劉德華棄靚仔樣變光頭阿伯　輻射級毀容造型超嚇人

影帝劉德華近年在電影市場曝光率極高，推出多部電影成績均不俗，關注度驚人。而即將推出的作品《焚城》更引來不少討論，皆因他在戲中有一遭到輻射毁容後的造型樣貌相當嚇人，簡直是面目全非，令網民們都不得不佩服他的敬業，相信透過化妝技術花了不少時間。

劉德華新作《焚城》即將上映 。（影片截圖）

高強度輻射絕對會為人類帶來慘重影響，然而《焚城》就是講述高強度輻射銫137洩漏後所引發的嚴重後果。在影片中，劉德華飾演環保專家，戴着眼鏡，打扮斯文的他，為了人民爭取一線生機與政府高層等人針鋒相對，特別是飾演財政司司長的莫文蔚，二人大鬥演技，在辦公室處爭論，畫面相當好看。

劉德華與莫文蔚有許多對手戲。（影片截圖）

《焚城》除了是罕有拍攝的題材吸引之外，其中劉德華遭到高強度輻射傷害後毁容樣貌亦是看點之一，因為他完全變成了另一個人似的，面目全非相當恐怖。

從網上曝光的劇照可見，疑身穿病人衣服的劉德華臉容及身體遭到傷害，有多處皮膚潰爛的傷口，而且雙目無神呆滯，頭髮亦掉了許多，幾乎變成光頭，整個模樣相當嚇人，然而這一張照片是他因受到輻射影響患上癌症，生命只剩三個月的時候，造型相當逼真。

沒有受到輻射前的劉德華。（影片截圖）

受到輻射影響後的劉德華。（微博圖片）

為了這一幕造型，網民都深信他花了不少時間化妝及揣摩角色中，好讓令觀看的觀眾更有代入感，能感受到他對角色的尊重及敬業，所以大家都被電影吸引，紛紛表明相當期待。