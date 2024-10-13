獨家｜2025蛇年賀歲率先跑出兩部　蔡卓妍張繼驄大戰馬國明高海寧

受到環球經濟影響，香港市道不景，電影市況尤其不佳，有指全港當下只有３部電影開拍中，以整個工業有近十萬位業界朋友計，僧多粥少情況相當惡劣，更有傳來年可能會冇蛇年賀歲上映。



不過經《香港01》調查後，收到可靠消息，指原來有兩部電影分別在製作及籌備中，目標都是向賀歲檔出發。一部是由伍健雄監製（雄叔叔），蔡卓妍、張繼驄主演的喜劇，而另一部就由葉念琛執導，馬國明、高海寧主演，以打麻雀為主題，唔通要挑戰《嚦咕嚦咕新年財》經典地位？據知兩部都正向賀歲檔趕製中。



由伍健雄監製的一部，將會由蔡卓妍、張繼驄主演的喜劇，（微博相片）

自《飯戲攻心》系列後，張繼聰成為不少導演愛用的喜劇演員。（資料圖片）

就消息，《香港01》致電監製伍健雄，起初驚訝記者得知電影在製作中，但由於很多細節仍未落實，故只能透露少許內容。伍健雄︰「的確係由阿Sa加阿聰主演，係一部喜劇，但係咪賀歲都未敢落實。因為農曆新年係出年一月尾，時間好趕，但都會向呢個目標出發。」

伍健雄今日（12/10）在IG上載一張賭場相，未知新戲是跟賭場有關還是寓意自己要搏一鋪。(網頁截圖)

問到資金方面，雄叔叔表示的確不容易，最後決定自己斥資做主導，並找來美亞合作。「我哋做電影嘅，唔拍電影唔知做乜，所以點都要開戲，希望可以趕到賀歲檔。」隨後《香港01》致電英皇經理人總監霍汶希（Mani），Mani亦承認阿Sa的確已接拍該電影︰「係呀，我哋都洽談咗一陣，公司同阿Sa都好支持香港電影，希望拍一啲有心製作及優質的香港電影。」

伍健雄今次自資出擊，望大家有工開。（IG相片）

至於另一部由葉念琛執導的賀歲片，其實早在10月4日，葉念琛已在個人社交平台，以五個emoji暗示正籌備蛇年賀歲片，又指消息一出，收到幾百位朋友寄來相片及履歷，希望參與一角，足見坊間有不少朋友等工開。

葉念琛連日在IG暗示自己正在籌拍蛇年賀歲片。(網頁截圖)

又指不少人寄上相片及履歷爭取演出機會。(網頁截圖)

《香港01》致電葉念琛，在截稿前未有回覆，但有行內人士透露，原來電影已定實兩位主要角色演員，分別是馬國明及高海寧。據知睇中兩位，除了在港人有觀眾緣，兩位去年一部《新聞女王》，在馬來西亞大受歡迎，有兩位參與電影可以順道搶攻埋馬來西亞市場。大馬近年電影業都有起息，特別在賀歲檔表現走勢凌厲，如果有能力分一杯羹，的確令老闆們安心去投資。

高海寧一直未有電影代表作，希望今次可以有突破。(資料相片)