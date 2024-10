完美物質︱Margaret Qualley接棒狄美摩亞　解放裸露8年部部三級

荷里活驚慄電影《完美物質》(The Substance),由61歲女星狄美摩亞(Demi Moore)與超新星Margaret Qualley主演,劇情講述狄美摩亞飾演的過氣明星Elisabeth,退至電視台擔任健美操小姐,但亦因為年老而被逼退休,於是選擇孤注一擲接受革命性回春療程,但換回美貌的代價卻是與魔鬼進行轉身契約!《完美物質》日前在香港正式上映,29歲星二代Margaret Qualley以接棒人姿態飾演Sue一角,與狄美摩亞上演一場精彩角力,亦令全球觀眾刮目相看!

《完美物質》由61歲女星狄美摩亞與星二代Margaret Qualley主演。(視覺中國)

Margaret Qualley早前就新作接受外國清談節目訪問時,透露今年先後有《Drive-Away Dolls》、《憐憫的種類》(Kinds of Kindness)及《完美物質》三部作品上映,她笑言:「對我的家人來說是相當難熬的一年!由《Drive-Away Dolls》開始,我媽媽參加了首映禮,散場時表示『我的朋友們不可以看這部電影!所有人都不可以看這部電影!』」

由Margaret Qualley今年主演的作品《Drive-Away Dolls》,思想意識非常進步,令她的媽媽亦直言不想被其他人看到這部電影。(《Drive-Away Dolls》電影劇照)

Margaret Qualley在節目上續指:「然後到《憐憫的種類》,任何有看過這部電影的人都知道,為甚麼我爸爸打電話給我、說正在開車與朋友去看這部電影,我立即說『拜託!爸爸不要吧!我求求你掉頭!』」對於電影的意識形態與裸露尺度,似乎亦不希望父親與一眾叔伯看到。

《憐憫的種類》由愛瑪史東主演,繼《可憐的東西》後再次與Margaret Qualley合作。(《憐憫的種類》電影劇照)

Margaret Qualley在戲中有不少裸露戲份。(《憐憫的種類》電影劇照)

至於《完美物質》,不論畫面尺度與血腥暴力程度,均大大超越今年首兩部作品,Margaret Qualley笑言一位照顧她成長、來自南部保守家庭的保姆,散場後打電話給她:「她說『Margaret妳應該事先警告我一下吧!我一邊看一邊心想,上帝啊求求她的靈魂!』」

Margaret Qualley於《完美物質》裡全裸上鏡。(《完美物質》電影劇照)

現年29歲的星二代Margaret Qualley,為美國男名模Paul J. Qualley與女演員前妻Andie MacDowell的女兒,早於2013年出道,自2016年起活躍於電影及影集作品。Margaret 於22歲起參演不少小品獨立電影,8年來不少作品題材均較偏鋒,亦探討性、慾望與男女情愛的議題,包括以修道院修女間的愛與慾為主題的獨立電影《Novitiate》,Margaret上演不少唯美的裸露戲份,在鏡頭前亦坦然以胴體作為表演的媒介。

Margaret Qualley早前出席《完美物質》首映禮。(視覺中國)

早於8年前的作品《Novitiate》中,Margaret Qualley上演不少唯美的裸露戲份,在鏡頭前亦坦然以胴體作為表演的媒介。(《Novitiate》電影劇照)

早於8年前的作品《Novitiate》中,Margaret Qualley上演不少唯美的裸露戲份,在鏡頭前亦坦然以胴體作為表演的媒介。(《Novitiate》電影劇照)

此後,Margaret Qualley亦先後於《Donnybrook》、《Love Me Like You Hate Me》等作品中繼續以身體書寫故事,表現越發奔放與大膽,尺度甚至突破至完全赤裸,有不少自然坦露私密部位的鏡頭畫面。

Margaret Qualley於《Donnybrook》裡的演出亦全裸上陣,不過僅有遠鏡。(《Donnybrook》電影劇照)

Margaret Qualley於《Love Me Like You Hate Me》裡更有性愛戲份。(《Love Me Like You Hate Me》電影劇照)

