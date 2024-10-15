劉亦菲趙麗穎劇作被欽點出國一帶一路　搶眼度直逼國產科幻神劇

中國國家廣播電視總局日前於微博公布，關於2023年「視聽中國 全球播映」的評選結果。經過專家評審委員會評審及現場評議後，選出20部優秀作品、20部入圍作品及10間優秀推廣機構。其中在影視劇類型中，廣電局選出4部優秀作品，包括國產科幻神劇《三體》、劉亦菲主演的療癒劇集《去有風的地方》、鄉土情懷劇集《山海情》及趙麗穎主演的《風吹半夏》。

內地劇集《三體》被選為2023年「視聽中國 全球播映」的影視劇優秀作品，更位列第一！（《三體》劇集劇照）

內地劇集《三體》被選為2023年「視聽中國 全球播映」的影視劇優秀作品，更位列第一！（《三體》劇集劇照）

內地劇集《三體》被選為2023年「視聽中國 全球播映」的影視劇優秀作品，更位列第一！（《三體》劇集劇照）

由騰訊斥資拍攝的《三體》不論口碑或收視率均為去年之冠，作為廣受全球讀者及觀眾注目的作品，《三體》入選優秀作品之列，並不讓人意外。而《去有風的地方》與《風吹半夏》，分別由85花之中最受歡迎的劉亦菲與趙麗穎主演，劉亦菲作為「零負評」女演員，一直在影視劇集中有優良的發揮，及至今年《玫瑰的故事》亦廣受華語觀眾歡迎；趙麗穎近年影視兩棲發展，今年亦成為「謀女郎」主演《第二十條》，表現被受讚譽，與章子怡、楊冪合作新作，由陳可辛執導的《醬園弄》亦萬眾期待。

《去有風的地方》由85花之中最受歡迎的劉亦菲主演。（《去有風的地方》劇集劇照）

《去有風的地方》由85花之中最受歡迎的劉亦菲主演。（《去有風的地方》劇集劇照）

《去有風的地方》由85花之中最受歡迎的劉亦菲主演。（《去有風的地方》劇集劇照）

消息一出，內媒估計劉亦菲與趙麗穎的星途將會繼續穩步向前，得到廣電局欽點後，在一眾85花之中地位亦更勝從前。二人的主演作品亦將經過廣電局推薦下，通過超過100間海外主流媒體及網絡視聽平台，重點於「一帶一路」沿線國家播出，為中國取得顯著國際傳播效果。

《風吹半夏》由85花之中最受歡迎的趙麗穎主演。（《風吹半夏》電影劇照）