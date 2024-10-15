《A Complete Unknown》卜戴倫親自加持 添麥菲查洛美自彈自唱

由擅拍音樂傳記片《弦途有你》（Walk The Line）及《盧根》(Logan) 金像提名導演占士曼高（James Mangold）執導的《A Complete Unknown》(中文片名待定)，由全球萬人迷甜茶添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）演譯美國傳奇歌手卜戴倫（Bob Dylan）成名的傳奇故事，更自彈自唱多首經典名曲。

卜戴倫亦親自與導演占士曼高多次開會研究，並親手寫下很多筆記，令劇本更紥實及真實。（《A Complete Unknown》預告截圖）

為了演得入型入格，甜茶添麥菲事前做足準備功夫，不止看了很多與卜戴倫有關的音樂片，亦找來為金像提名男星奧斯汀畢拿（Austin Butler）的《貓王》（Elvis）音樂團隊訓練唱歌以及說話去模仿卜戴倫。卜戴倫亦親自與導演占士曼高多次開會研究，並親手寫下很多筆記，令劇本更紥實及真實。甜茶會在戲中演繹多首卜戴倫經典名曲，其中片名《A Complete Unknown》更有雙重意思，除了指未成名的卜戴倫，也是來自卜戴倫其中一首最突破與震撼的經典搖滾名曲《Like a Rolling Stone》的歌詞。

為了演得入型入格，甜茶添麥菲事前做足準備功夫，不止看了很多與卜戴倫有關的音樂片，亦找來為金像提名男星奧斯汀畢拿（Austin Butler）的《貓王》（Elvis）音樂團隊訓練唱歌以及說話去模仿卜戴倫。（《A Complete Unknown》預告截圖）

電影除有添麥菲查洛美神模仿的演出外，還有強勁幕前陣容演繹那些年美國民謠及搖滾界重要人物及事迹。《搏擊會》（Fight Club）、《飛鳥俠》（Birdman）愛德華諾頓（Edward Norton）扮演另一美國傳奇「民謠之父」彼得席格（Pete Seeger）。《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）艾麗芬寧 （Elle Fanning）飾演卜戴倫年輕時代的女友蘇斯羅托路（Suze Rotolo），正是卜戴倫經典專輯《The Freewheelin' Bob Dylan》唱片封面上與卜戴倫一起合照的女子。《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）蒙妮卡巴巴露 （Monica Barbaro）扮演跟卜戴倫經常一起演出的著名民謠歌后鐘拜雅斯（Joan Baez）。《有詭難言》（Speak No Evil）史考特麥奈利 （Scoot McNairy） 則扮演深深影響卜戴倫音樂創作的傳奇民謠代表人物胡迪吉菲（Woody Guthrie）。

（《A Complete Unknown》預告截圖）

【故事簡介】

萬人迷甜茶添麥菲查洛美自彈自唱，神級演譯樂壇不朽傳奇歌手戴倫。《A Complete Unknown》（中文片名待定）以60年代初期具有影響力的紐約音樂圈為背景，講述19歲明尼蘇達州音樂人卜戴倫（添麥菲查洛美 飾）由寂寂無名的年輕小伙子，在紐約作為民謠歌手迅速崛起，登上演唱舞台及流行曲排行榜榜首的故事，他的歌曲和神秘色彩引起全球轟動，1965年在紐波特民謠音樂節上帶來了突破與震撼性的經典搖滾演出。《A Complete Unknown》將於2025年大銀幕上映。