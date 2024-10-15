完美物質︱網民投選香港翻拍理想選角 竟屬意國際影后、昔日艷星
撰文：莫匡堯
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荷里活驚慄電影《完美物質》（The Substance），由61歲一代性感女神狄美摩亞（Demi Moore）及超新星Margaret Qualley主演，劇情講述狄美摩亞飾演的過氣明星Elisabeth，由大銀幕退至電視台擔任清晨健美操節目的主持，但亦因為年紀漸老而被逼退休，於是選擇孤注一擲接受革命性回春療程，但換回美貌的代價卻是與魔鬼進行轉身契約。
《完美物質》在香港正式上映前，已於網上成為熱門話題，觀眾直言劇情畫面與意識震撼，血腥恐怖程度更非常難頂，成為網傳全年最「警世」恐怖電影，話題亦隨正式上映進一步發酵！
《完美物質》由荷里活兩代女神合演，戲裡戲外具有兩代對決及傳承交棒意義，有香港網民於社交媒體上，發起「港版《完美物質》」的討論話題，假設香港重拍作品，應該由哪兩位跨代女演員主演。有網民提議由「玉女歌后」周慧敏與新生代美女神蘇皓兒為女主角，獲得最多讚好；亦有網民先後提出「葉子楣/林明禎」、「葉童/談善言」、「李麗珍/林明禎」及「張曼玉/盧慧敏Amy Lo」等組合，大馬女神林明禎成為後生角色Sue（Margaret Qualley 飾）的熱門人選，而狄美摩亞的，想像力相當豐富！
然而在討論過程中，亦有網民對香港女演員「為藝術犧牲」的可能性提出疑問，由於狄美摩亞與Margaret Qualley在電影中均全裸上鏡，而同類大尺度裸露演出近年亦鮮見於香港電影，就尺度與意識問題，對香港能否翻拍出《完美物質》提出疑問。