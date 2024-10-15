完美物質︱網民投選香港翻拍理想選角　竟屬意國際影后、昔日艷星

荷里活驚慄電影《完美物質》（The Substance），由61歲一代性感女神狄美摩亞（Demi Moore）及超新星Margaret Qualley主演，劇情講述狄美摩亞飾演的過氣明星Elisabeth，由大銀幕退至電視台擔任清晨健美操節目的主持，但亦因為年紀漸老而被逼退休，於是選擇孤注一擲接受革命性回春療程，但換回美貌的代價卻是與魔鬼進行轉身契約。



《完美物質》在香港正式上映前，已於網上成為熱門話題，觀眾直言劇情畫面與意識震撼，血腥恐怖程度更非常難頂，成為網傳全年最「警世」恐怖電影，話題亦隨正式上映進一步發酵！

《完美物質》由61歲一代性感女神狄美摩亞及超新星Margaret Qualley主演。（《完美物質》電影劇照）

《完美物質》由61歲一代性感女神狄美摩亞及超新星Margaret Qualley主演。（《完美物質》電影劇照）

《完美物質》由荷里活兩代女神合演，戲裡戲外具有兩代對決及傳承交棒意義，有香港網民於社交媒體上，發起「港版《完美物質》」的討論話題，假設香港重拍作品，應該由哪兩位跨代女演員主演。有網民提議由「玉女歌后」周慧敏與新生代美女神蘇皓兒為女主角，獲得最多讚好；亦有網民先後提出「葉子楣/林明禎」、「葉童/談善言」、「李麗珍/林明禎」及「張曼玉/盧慧敏Amy Lo」等組合，大馬女神林明禎成為後生角色Sue（Margaret Qualley 飾）的熱門人選，而狄美摩亞的，想像力相當豐富！

「玉女歌后」周慧敏竟成網民心目中最佳人選。（葉志明 攝）

蘇皓兒亦成為網民心目中的合適人選。（蘇皓兒IG圖片）

國際影后張曼玉亦竟成為人選之一。（視覺中國）

「大馬女神」林明禎亦是網民投選的理想人選。（林明禎IG圖片）

昔日豔星葉子楣亦被網民認為相當合適。（梁碧玲 攝）

然而在討論過程中，亦有網民對香港女演員「為藝術犧牲」的可能性提出疑問，由於狄美摩亞與Margaret Qualley在電影中均全裸上鏡，而同類大尺度裸露演出近年亦鮮見於香港電影，就尺度與意識問題，對香港能否翻拍出《完美物質》提出疑問。