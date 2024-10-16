九龍城寨｜劉俊謙韓國巧遇朴敘俊　自爆以《教父》兩場戲贏得角色

劉俊謙近日快閃首爾三日兩夜，除了獲運動品牌邀請，去參加了一個幾有趣的體能活動外，還單拖連走5場為本月16號，在當地上映的《九龍城寨之圍城》宣傳。雖然行程匆匆，但非常充實，還快學了幾句簡單韓文旁身。在《九龍城寨之圍城》片電影分享會上，阿謙更自爆在拍攝鄭保瑞執導的該片前，需要演繹電影《教父》中的兩段戲作casting。

「信一」單拖到韓國，為當地上映的《九龍城寨之圍城》做宣傳。（大會提供）

阿謙參演的《九龍城寨》於今日（16號）在韓國上映，單拖赴會現身謝票場的oppa 「信一」，甫出現即大受觀眾，更有fans由香港追到韓國捧場，希望近距離可以跟偶像見面，阿謙也感謝大家的熱情厚愛。

當地粉絲都熱情地跟劉俊謙合照。（大會提供）

阿謙自爆《九》片中「信一」一角憑阿爾帕仙奴的的經典作品《教父》得來。他回憶那次casting的情景說：「其實這部電影製作真的很認真，拍攝前我需要casting，導演還須要我去演繹《教父》中的兩場戲，當時心想無端端為什麼給我《教父》的劇本？跟《九》片這部戲有什麼關係呢？一段是阿爾柏仙奴在婚禮上同一個女人的對話，另一段是跟他的兄弟講關於家族的事，我大概背好之後就去casting，但去到casting很好玩，因為不只casting那麼簡單，導演鄭保瑞不斷要求我作不同的演繹方法，雖然不知道到底要演什麼故事，但感覺很輕鬆的在排戲，很享受這個過程，最後很感恩的得到信一這個角色。」

（大會提供）

劉俊謙分享獲得「信一」角色的經過。（大會提供）

仲有信一蛋糕。（大會提供）

此外，首爾之行，阿謙跟oppa朴敘俊在運動品牌活動中碰面，他以有限的韓語跟對方打招呼，大讚oppa非常友善。活動中最有趣的是能夠和《體能之巔︰百人大挑戰》的冠軍阿莫帝一齊去做運動，感到自己的體能好像有所提升，此行工作之餘又可以乘機做運動放鬆感覺好滿足。