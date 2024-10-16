焚城｜《香港01》報道啟發創作　監製江志強︰看似遙遠但息息相關

香港史上首部以輻射災難為題材的鉅製《焚城》，將於11月1日上畫！電影講述粉嶺的回收場發生輻射洩漏，災難迅速擴散全港，消防員深入危險現場救災。雖然為虛構故事，但原來故事的創作藍本是沿於《香港01》一篇關於「有毒洋垃圾轉運」的報道，啟發了監製江志強先生帶領團隊創作。



《焚城》是香港首部輻射災難電影。（《焚城》電影海報）

電影由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，雲集最強卡士包括劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤 、何啟華、魏浚笙、梁仲恆等主演。電影宣傳開初的前導海報，見到香港多區受輻射淪為廢墟，震撼影迷眼球！如香港這個聚居700多萬人口的地方，真的受輻射影響，是否能逃過這場比天災更可怕的浩劫？

劉德華在戲中飾演環保專家，就撤離計劃展開激烈爭執，雙方立場對立。（《焚城》劇照）

莫文蔚飾演署理特首，與劉德華針鋒相對。（《焚城》劇照）

電影由安樂影製作，安樂影片近年來製作多部反映香港社會議題的作品，包括成為香港票房首部過億的電影，力斥權貴欺壓平民的《毒舌大狀》。而今次的《焚城》，則將目光投向日益嚴重的垃圾回收和環保問題，以災難片的形式揭示人禍可能帶來的巨大危機。

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一眾消防員在戲中為拯救市民搏命。（《焚城》劇照）

監製江志強在談及拍攝初衷時坦言，自己是受到了《香港01》，在2016年6月一系列關於「有毒洋垃圾轉運」的真實報導啟發。報導稱一些發達國家將有毒電子垃圾轉運至香港，香港已淪為全球電子垃圾中轉站。而這些廢料中藏有的有害物質，正會對環境和居民生命造成嚴重危害。

監製江志強（左二），拍攝時都有到現場探班，左一為導演潘耀明。（《焚城》花絮相片）

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雖然真實報道中，並沒有發生輻射洩漏事故，但大家又可想到萬一其中一件所謂「洋垃圾」，含輻射物質情況可以有多壞？看似遙遠的輻射災難其實與每個香港人息息相關。監製江志強希望透過這場由回收場中的高強度放射物「銫137」引發的輻射災難，能讓背後那些存在於現實中的種種社會現象，被更多觀眾關注。