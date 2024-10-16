「泰國張國榮」患罕見皮膚病離世　傳受前世業報影響一人物定生死

有「泰國張國榮」之稱的泰國男星Winai Kraibutr，今年3月因罕見皮膚病「類天疱瘡」離世，終年54歲。消息震驚演藝圈，網民都為他離世大感婉惜。篤信佛教的泰國人認為Winai Kraibutr因前世今生的業報而患病，連他本人亦曾多次尋求通靈師協助償還業債，與病魔鬥爭5年期間曾不止一次出現奇跡，然而最後因為一個人，始終令他返魂乏術。

患病前的Winai Kraibutr相當英俊。（劇照）

Winai Kraibutr的代表作是1999年上映的電影《鬼妻》，該片令他成為家傳戶曉的大明星。2016年，Winai Kraibutr為一通靈綜藝節目擔任嘉賓，被通靈師直指他是「造口業的人」，由於業力已經很大，以後需要小心行事，而他本人亦承認。之後通靈師又問Winai Kraibutr有沒有傷害過小動物，他表示小時候不懂事殺了很多小動物，長大後有位高僧曾對他說：「你小時候殺了很多小動物，你現在將會全身酸痛」，Winai Kraibutr說每天身體都很痛，有時痛到無法睡覺及無法走路，通靈師表示看到怨靈在Winai Kraibutr身邊，他本人希望得到寬恕。

後來Winai Kraibutr確診患上「類天皰瘡」，為自體免疫疾病，令皮膚自行生水泡，連醫生都表示沒有病因，他再次參加通靈綜藝節目，更被通靈師斷言一定無法痊癒。隨著病情不斷惡化，Winai Kraibutr由行走自如變成要靠輪椅代步，被病魔折磨到骨瘦如柴，他透過朋友尋找通靈師問前世今生，對方指Winai Kraibutr前世是有權有勢的印度或者巴基斯坦富商，得罪過很多人，甚至對佛教等宗教做過不好的事情，今人繼承了很大業力。

Winai Kraibutr被病魔折磨到不似人形。（網上圖片）

通靈師替Winai Kraibutr找尋到七位被他在前世傷害得最嚴重的人，費了不少力氣才逐一找到，當中四人今生當上和尚並已圓寂，所以Winai Kraibutr只能到四人生前所在的寺院，通過一系列儀式懺悔。而第五位是一名女教師，早在15年去世，Winai Kraibutr親自到訪這位女士所在的村落，並進行請求赦免罪行的懺悔儀式，有指他完成向五位前世債主的懺悔儀式後，身體一度好轉並可以減藥，接著繼續尋找最後兩位前世債主。第六位債主是一名男士而且仍然在生，他不但一口就答應參加懺悔儀式，並為了Winai Kraibutr的健康狀況著想，親自到他的寓所進行儀式。

Winai Kraibutr憑《鬼妻》大紅大紫。（劇照）

正當以為找到最後一名前世債主，Winai Kraibutr或許就可以恢復健康，然而這名債主今生是回教徒，不相信輪迴轉世，更將懺悔儀式視為侮辱，拒絕了Winai Kraibutr的要求，有指通靈師曾提到這人前世是佛教徒，因為遭受極大欺負而發誓來生要信奉其他宗教。之後Winai Kraibutr或因無法消除業力而壓力太大，病情急速惡化，最終在今年3月20日因因為細菌感染離世。