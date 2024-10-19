賀歲片｜最強Body郭珮文首拍電影　飾演新版綺夢？「睇緊舊片」

由王晶同葉念琛聯合監製及執導的2025蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》，昨日（18/10）舉行開鏡儀式，一眾演員高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、邱意濃、許紹雄、麥玲玲、林盛斌（阿Bob）等都有出席，而其中有「最強Body」之稱，2023年度港姐五強郭珮文，就驚喜亮相，今次仲係佢第一次拍電影。



由王晶同葉念琛聯合監製及執導的2025蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》，昨日（18/10）舉行開鏡儀式。（陳順禎 攝）

郭珮文以貼身造型亮相，盡情展現「最強Body」之名。（陳順禎 攝）

郭珮文將會重新飾演經典角色，早已重溫舊作備課。（陳順禎 攝）

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對於首次拍電影，郭珮文覺既神奇又開心︰「冇諗過入行一年就拍到電影，同埋我係屬蛇，蛇年有套賀歲片都特別有意義。」由於郭珮文是首日入劇組，造型都未試，所以未知戲份有冇難度，但兩位導演就先派定心丸。郭珮文︰「佢哋話我嘅戲份，難度應該不會太高，叫我唔使太擔心，盡量融入現場氛圍，但我當然好緊張，唔想拖累大家。」

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郭珮文︰「冇諗過入行一年就拍到電影，同埋我係屬蛇，蛇年有套賀歲片都特別有意義。」（陳順禎 攝）

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王晶在訪問時，透露其角色是一個不存在的人，郭珮文聽後一貫地以天然呆回應︰「係，我不存在。」雖然未收到劇本，未有時間背對白，但都知道角色大約會是甚麼，要演甚麼。「佢哋有叫我睇番對照人物，睇番舊片段，睇下點樣演繹出來。」雖然未能透露係咩舊角色，但以晶哥強調今次會讓大家盡情懷緬經典賭片元素，相信《賭聖》中的綺夢最為有機。

無論張敏飾演的是「綺夢」還是「夢蘿」，都一樣達女神級。（網上圖片）

張敏當年的髮型及造型，都成一個年代的標記。（網上圖片）

至於擁有「最強Body」稱號，要參與晶哥的電影，有冇心理準備要性感一番？「可能會偏性感，但太性感又唔會。不過我同屋企人講拍晶哥電影，佢哋都戥我開心，話晶哥拍嘅戲，都可以將女演員拍出女人味。」至於另一導演葉念琛，郭珮文就坦言未有睇晒其作品，期待今次合作。

未知郭珮文飾演的係咪惡搞版，但最惡搞的，當年吳君如都已經演過。（網上圖片）