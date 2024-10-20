鬼影｜導演考慮擴大電影宇宙開前傳　「描寫復仇之魂死前生活」

泰國恐怖片《鬼影》於2004年初次上映即驚豔全球，被影評們譽為「影史迄今最駭人泰國鬼片」，2008年更被美國翻拍成電影《攝靈》。《鬼影》的靈感來源來自於導演班莊比辛達拿剛自己蒐集的靈異照片，並融合創作團隊收集到的都市傳說。電影少用突發聲效驚嚇或恐佈鬼面嚇觀眾，更著重氣氛編排與劇情描寫，層層推進，結局揭開時更令人不寒而慄，餘音裊裊。2024年正是《鬼影》上映20周年，其4K修復版，畫面與音效誓必令觀影感受更感撼。

《鬼影》於2004年初次上映即驚豔全球，被影評們譽為「影史迄今最駭人泰國鬼片」。（《鬼影》劇照）

導演們承認日本恐怖片對他們的作品產生了影響，但強調他們希望製作出具有泰國特色的作品。 「如果你問像《午夜凶鈴》（1998年上映）這樣的日本電影對《鬼影》有多大影響，那麼我會說很多（笑）。在那個時代，日本恐怖片對世界各地的電影產生了巨大的影響，長髮鬼在地板上或牆上令人毛骨悚然地爬行的熟悉畫面隨處可見。我們都是這些電影的忠實粉絲，然而我們也有自己的方式講故事使其與眾不同。」

導演創作該故事時只有24、5歲，非常感恩有做導演的機會。（《鬼影》劇照）

當被問及他們是否知道自己在 2004 年正在創作一些特別的東西時，導演柏德潘王般說：「當時我們只有24、25 歲，這是我們的第一部電影，當時我們已經非常感激有執導機會，但當這部電影如此成功時，我們感到非常驚訝。」《鬼影》在泰國本土和國際上的非常成功，甚至連導演之間關於荷里活翻拍的笑話都成真了。 「我們互相開玩笑說，我們的電影要賺一億泰銖，荷里活電影公司就會聯繫我們。結果當時《鬼影》上映一周後，荷里活真的有人聯絡了我們。」

呢一幕係驚慄片的經典鏡頭。（《鬼影》劇照）

（《鬼影》劇照）

當被問及考慮到現時電影技術的進步，和他們作為導演的成長，他們是否推出《鬼影》新版本時，導演柏德潘王般說：「我們都一直在談論這件事，不要說廿年前的作品，作為創作者我甚至連自己兩年前的作品都無法觀看，我們每次重看時都會發現自己作品中的缺陷。但我們不得不多次重新觀看《鬼影》，以完成這個4K修復版，加強視覺和聲音效果。對我來說《鬼影》是一部完整的作品，雖然我們當時技術及預算也有限，但這就是這部電影的特色，它就是那個時代的產物，這也是它的魅力的一部分，如果我們現在修改其情節，它可能會失去原始性。」

導演有考慮開一部前傳，描寫娜妲在成為復仇之魂之前的生活，而電影中其實都暗示了很多背景故事。（《鬼影》劇照）

導演班莊比辛達拿剛也表達了類似觀點，他指雖然現時電影製作已有更多工具可供使用，但《鬼影》的靈魂在於它夠簡單。 「多年來作為電影製作人我們學到了很多東西，但我的學習曲線是從《鬼影》開始的，我認為可能有些細節可以做得更好，但它們只是小事。這是一部我們在製作時也發現了自己的電影，現在修改它可能會剝奪這種體驗的本質，這就像兩個孩子第一次嘗試製作自己的電影的精彩回憶錄。」

各位最近有冇頸梗膊痛？（《鬼影》劇照）

你搵唔搵到厲鬼喺邊？（《鬼影》劇照）

近年來，隨著翻拍片和續集在荷里活佔據主導地位，兩位導演都被問到是否會考慮重新開始《鬼影》系列或者翻拍。導演們說不會考慮續集，而導演柏德潘王般分享了他的理由：「我認為電影中的鬼魂概念（被菲林拍下）在數碼時代已經不再相關，它不會像2000年代那樣產生這樣大的影響。」然而導演班莊比辛達拿剛表示，他們偶然會考慮擴大《鬼影》電影宇宙的想法︰「我們考慮過一部前傳，描寫娜妲在成為復仇之魂之前的生活。我們在電影中暗示了很多背景故事，這可能值得探索。但《鬼影》就像一本已經合上的書，沒有必要重寫已經講過的故事了。」