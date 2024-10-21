把幸福拉近一點︱林明禎性感MV留倩影　13字搞笑避談Edan感情發展

香港電影《把幸福拉近一點》，由凌文龍、林明禎及Coffee林芊妤領銜主演，劇情改編自真人真事，講述一名甘迺迪氏症患者張子威（凌文龍 飾）與來自馬來西亞女孩、任兼職看護的梁小菲（林明禎 飾）之間的真摯情感。《把幸福拉近一點》今日（21日）舉行首映禮，一眾主演齊集出席，吸引大量粉絲到場支持圍觀！

《把幸福拉近一點》主演凌文龍、林明禎及Coffee林芊妤一同出席電影首映禮。（莫匡堯 攝）

林明禎與凌文龍於《把幸福拉近一點》首映禮上接受訪問，提及在戲中為龍仔按摩的橋段時，明禎竟自爆原來早年曾經開設Spa：「其實我好細個就做part time，在托兒所照顧小孩，14歲放學就去帶小孩，直到18歲出來工作做老師，在幼兒園的老師。後來在報紙看到請美容師覺得自己很適合，就去考試讀美容考到文憑，開了一家小小的Spa！」更表示經營的兩三年期間，一直儲錢報讀廚藝課程，誰知遇上出道機會：「報名的時候我的照片在網絡上傳開了，所以才有這條藝人的路。」

凌文龍與林明禎於《把幸福拉近一點》首映上接受訪問。（莫匡堯 攝）

凌文龍於《把幸福拉近一點》有幸親身感受林明禎按摩的手勢，明禎笑言未必舒服：「應該不舒服，因為按摩時我一直在想對白，所以大姆指就會很大力！」凌文龍隨即表示：「力度唔係重點呀！同戲名一樣，我係最幸福嗰個嚟！」被問到被明禎按摩腳板時的第一身視覺，凌文龍笑指：「呢個係我嘅秘密，唔會話畀你哋知，冇乜人可以咁樣（享受）嘛！」

凌文龍保守秘密，不願透露林明禎為自己按摩的第一身視覺。（莫匡堯 攝）

至於《把幸福拉近一點》的票房福利，提到達到一定水平時會否為粉絲按摩，林明禎隨即表示：「呢個好好喎！」凌文龍驚訝地表示：「妳真係覺得好好？大家除定鞋等妳喎！」明禎則表示：「票房如果好好嘅話啦！」凌文龍則將好票房定於2000萬元大關！

凌文龍、林明禎。（莫匡堯 攝）

林明禎亦提到最近拍攝MV的性感造型，表示：「我自己係鍾意嘅，我自己都準備咗好耐！」認為以MV形式紀錄自己現在的階段外型，未來可以回看這一個版本的自己。提到Edan呂爵安有否留意性感新MV，明禎隨即拉開話題：「我再唱一次好不好？」至於與Edan有否出招「把幸福拉近一點」，她隨即開玩笑拉開話題：「全部朋友一齊嚟睇我嘅戲！免費！」

林明禎以13字搞笑避談與Edan呂爵安感情發展現況。（莫匡堯 攝）

Edan早前高調表示有意追求林明禎。（莫匡堯 攝）

曾與林明禎在《飯戲攻心》飾演情侶的黃子華，近日在節目中提到某些原因無法拍攝續集，成為自己的遺憾，林明禎表示自己亦不知道：「我唔知道喎，我都想知！」表示或可以代為詢問。