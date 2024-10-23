拼命三郎｜捱完通宵浸桑拿差啲暈　譚耀文關心蔡一傑︰定可戰勝

由譚耀文、林家熙（Locker）主演，《黃金花》導演陳大利執導的新作《拼命三郎》，昨晚（22/10）於《第21屆香港亞洲電影節》上舉行首映，戲中二人飾演兩父子，雖然電影早在兩年前已經煞科，但兩位仍一直有聯絡，仲有約出去飲嘢聚會，戲裡戲外感情都唔錯。

譚耀文、林家熙（Locker）主演，陳大利執導的新作《拼命三郎》，昨晚（22/10）於《第21屆香港亞洲電影節》上舉行首映（梁碧玲 攝）

回想拍攝時的畫面，譚耀文最記得好多夜班戲︰「捱咗好多晚通宵，雖然唔係大製作，但反而有好多好貼地的感覺，例如在油尖旺地區拍攝。有一晚正正在旺角一個最龍蛇混集的街頭拍緊，我哋拍緊打戲，點知條街同一時間真係有人打架，我哋都要迴避下上一上車先，過程好精彩。」而戲中的動作場面，就由張文傑（German）設計，而操練那些設計動作時，特別辛苦。

兩仔爺拍完套戲，都仍有聯絡成為朋友。（梁碧玲 攝）

Locker由接演到正式開工，中間只有3星期時間準備，由於角色要上擂台，期間只好全心全意去操練。（梁碧玲 攝）

至於Locker，角色原本由另一藝人演出，但某些原因未能接拍，變相令Locker要臨時上陣，由接演到正式開工，中間只有3星期時間準備，由於角色要上擂台，期間只好全心全意去操練。「得3個星期時間，我每朝起身就要練泰牶，食個健康餐，然後搵教練做Gym，做完又食下雞胸烚菜，到傍晚就睇劇本，休息一下，夜晚再去跑步先可以消脂。真係好辛苦，似做拳手多過做演員。不過套戲拍攝時係舒服，因為同爸爸（譚耀文）熟絡咗，好容易就夾到嘢。」

Locker自言最辛苦是有場桑拿浸浴戲，因為是拍完一晚通宵直踩落去︰「要兩父子浸住熱水傾心事，其實當時好眼瞓，又熱到暈暈地，每次一cut機就過番凍水浸浸醒一醒。」

譚耀文亦會為電影入錄音室唱主題曲︰「再入錄音室都緊張，始終首歌要面世見人，要唱好啲唔好影響部戲。」（梁碧玲 攝）

而譚耀文亦會為電影入錄音室唱主題曲，原來以為淡定無問題，點知都非常緊張︰「呢幾年都等緊一個合適機會去唱歌，直至呢部戲，講一個中年人，對過去又有啲感受，好有一種睇法，正正是部戲想傳達拼搏的感覺。再入錄音室都緊張，始終首歌要面世見人，要唱好啲唔好影響部戲。」

同屬梅艷芳徒弟，譚耀文都有留意到蔡一傑最近接受開腦手術的新聞，「起初都想發訊息慰問，但見到佢話︰『最好的關心就係唔好騷擾。』所以我就冇騷擾佢，但喺度都祝傑仔早日康復。我都相信佢冇問題，一定可以戰勝。」