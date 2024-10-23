翁子光炮轟「硬闖取景」事件　「有人利字當頭，中飽私囊」

徐天佑太太Olive Wong在中環九如坊開設護膚品牌概念店I Never Use Foundation（INUF），昨日（22日）被電影公司在未獲批準情況下硬闖拍攝，該公司在Instagram 專頁上發帖文公審，直斥該行為「同強姦其實冇分別」！事件在網上不斷發酵，而下午時分，導演翁子光亦在社交平台發文評論事件，而且用詞嚴厲，直斥︰「以拍攝本地製作為名，製作成本左慳右慳，結果是有人利字當頭，中飽私囊。」



導演翁子光在網上發文直斥事件。（資料相片）

徐天佑太太店舖遭硬闖拍攝 怒斥電影公司：同強姦其實冇分別

導演翁子光在下午時分，發文評論事件，他先說香港拍戲總是預算有限，而為省錢可以做很多說起來羞澀的事，言詞間似有所體諒。隨後，用字開始不留情地，全面炮轟︰「但是某電影製作公司，以拍攝本地製作為名，製作成本左慳右慳，結果是有人利字當頭，中飽私囊，肉眼可見的把製作做到尷尬的因陋就簡，而且這種短視的作風，仍可長年不停有新片推出。」

導演翁子光在下午時分，發文評論事件。（網頁截圖）

翁子光強調，這些只是香港電影工業中的一小撮人︰「香港電影業形勢嚴峻，為拍好戲而努力的心，相信其實就是良知，以我所知知、也感動於香港電影工業九成人都是有這底線的。」最後他希望這些公司只是︰「極少數（甚至是一間）」，亦希望這類製作單位不會影響香港電影工業的形象。