錢嘉樂被曾志偉睇中入《獎門人》　難捱頭半年︰覺得似行刑︱專訪

近期以港產片龍虎武師為題材的電影《武替道》，聚焦於動作片拍攝背後動作特技演員的生涯與困境，亦道出面對香港電影蕭條下，幕後人員的熱血努力與付出。早前香港資深動作武術指導錢嘉樂接受《香港01》專訪，分享年少以龍虎武師身份入行，於香港電影最光輝的八九十年代經歷，錢嘉樂於九十年代亦從大銀幕進入電視圈，成為曾志偉主持節目《獎門人》其中一員，明年將迎來30周年。

錢嘉樂為《獎門人》節目鐵腳主持之一，明年將迎來30周年。（麥超億 攝）

提到《獎門人》必然會想起曾志偉及同為主持的「大師兄」錢嘉樂。（視覺中國）

錢嘉樂談到生涯中的恩人與伯樂，除了提到追隨多年的洪金寶外，亦包括「獎門人」曾志偉。曾志偉於八十年代，不時參演《五福星》系列等洪金寶籌拍的喜劇，早與效力洪家班的錢嘉樂結緣。

錢嘉樂受訪期間，提到一件曾志偉令他感動的事：「我與曾志偉結緣時，他已經是明星！我很深刻有一次拍《富貴列車》，結尾在大埔拍攝，起碼要拍一半個月，每日我也要搭車到大埔再步行到片場。有一日我步行途中，一架Benz跑車在我身邊停低，一看原來是曾志偉，知道我也要到片場開工，便叫我上車。」錢嘉樂表示曾志偉的舉動令他非常深刻：「其實他絕對可以不停車，由得我自己步行到片場，當時我只不過是個武師仔而已！」

錢嘉樂對曾志偉停低跑車、主動提出載自己一程的記憶非常深刻。（麥超億 攝）

曾志偉參演洪金寶的《富貴列車》時，錢嘉樂仍只為洪家班的一位武師。（《富貴列車》電影劇照）

曾志偉參演洪金寶的《富貴列車》時，錢嘉樂仍只為洪家班的一位武師。（《富貴列車》電影劇照）

及後，二人不時於片場裡碰面合作，亦間接讓曾志偉相中錢嘉樂，錢嘉樂笑言曾問過曾志偉為何邀請自己參與《獎門人》：「他說拍《福星高照》時，我在化妝間與其他武師聊天時很好笑，把嘴很賤、說話很賤！就是看中我這一點，於是找我做《獎門人》主持，但其實當年我在陌生人面前不會說話。」雖然如此，但錢嘉樂仍把握機會，大膽答應曾志偉。

錢嘉樂曾問曾志偉為何當時會相中自己加入《獎門人》，曾志偉表示全因錢嘉樂於化妝間與武師們聊天時很嘴賤。（視覺中國）

成為《獎門人》主持之一，錢嘉樂由手執刀劍、跳崖翻筋斗，變成揸咪搵食。錢嘉樂坦言轉變並不容易：「我記得最初半年至一年，我很害怕！因為要在群眾面前講許多話，又要講笑話，我覺得像行刑一樣！」但隨時間漸長，主持工作卻磨練到錢嘉樂的口才：「我成為主持後，當時覺得是壓力，後來將刀磨利後便多一把利刀。我有時做商場演出，拿着咪唱《友情歲月》唱得比鄭伊健更多！」錢嘉樂亦笑言回報比做武師高、汗水與風險則相對少。

錢嘉樂直言拍攝《獎門人》頭半年至一年似行刑一樣。（麥超億 攝）