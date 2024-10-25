黄道殺人魔再揭秘｜冇動機殘殺7人成懸案　真實身分竟然係老師？

在1960年代末惡名昭彰的「黃道十二宮殺手」（Zodiac Killer）殺人無數，經歷了半世紀仍未能將真兇緝拿歸案。這件奇案後來被翻拍成多部影視作品，當中包括由積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演的2007年電影《殺謎藏》（Zodiac）。相隔多年，Netflix推出紀錄片《黄道殺人魔再揭秘》（This Is the Zodiac Speaking），揭開絕密細節及殺人兇手的真正身分。

Netflix日前（23日）推出紀錄片《黄道殺人魔再揭秘》（This Is the Zodiac Speaking），揭開絕密細節及殺人兇手的真正身分。（Netflix）

「黃道十二宮殺手」於1968年12月至1969年10月期間，殺害7名介乎16至29歲的男女，另有兩名受害人僥倖生還。1969年8月1日，多間報館收到自稱是兇手所寄出的信件，除了承認殺人外，他亦以408密碼字符隱藏信息， 當時警方稱不相信寄信人是兇手，要求對方再次寫信，數日後報館收到第二封信，兇手首次以「Zodiac」自居，並表示假若警方破解到密碼字符就會抓到他。

「黃道十二宮殺手」於1968年12月至1969年10月期間，冇動機殘殺7人。（紀錄片畫面）

當年多間報館收到自稱是兇手所寄出的信件，除了承認殺人外，他亦以408密碼字符隱藏信息。（紀錄片畫面）

在寄給報館的信中，「黃道十二宮殺手」都會留下這個符號標記。（紀錄片畫面）

紀錄片《黄道殺人魔再揭秘》一開始就以Seawater一家幾兄弟姐妹的角度來探討Zodiac的真實身分，並帶出深受學生歡迎的老師Mr. Allen就是Zodiac。在1961至1968年間，當時擔任小學老師的Arthur Leigh Allen與Seawater一家變得親近，幾兄弟姐妹一直認為Mr. Allen為人風趣幽默，充滿自信及魅力的友善男人。由於當時年紀還細，幾兄弟姐妹都很喜歡跟Mr. Allen待在一起。

紀錄片以Seawater一家幾兄弟姐妹的角度來探討Zodiac的真實身分。（紀錄片畫面）

並指老師Mr. Allen很大機會就是連環殺人犯。（紀錄片畫面）

哥哥Dave Seawater及另一同學在片中表示，Mr. Allen在學校很受學生歡迎，除了會刺激學生思考，不時都會教學生解謎，這亦與Zodiac寄給報館的密碼字符吻合。而妹妹Connie透露，Mr. Allen年輕時曾是跳水州冠軍，所以經常教他們游泳或者帶幾兄弟姐妹到有海或者湖的地方遊玩。她憶起數次Mr. Allen帶他們到近郊遊玩時，有兩次Mr. Allen離開個多小時，回來時滿手鮮血。長大後回想事件，加上事件地點與兇案吻合，才驚覺「跟你很親近的人，很容易就騙到你」。

Mr. Allen年輕時曾是跳水州冠軍，所以經常教他們游泳或者帶幾兄弟姐妹到有海或者湖的地方遊玩。（紀錄片畫面）

Arthur Leigh Allen是案件的嫌疑人，可惜一直沒有證據能指出他與兇案有直接關聯。（紀錄片畫面）

「黃道十二宮殺手」成為廣為人知的懸案，只怪當時科技還未發達，沒有DNA檢測或CCTV的出現。其實Arthur Leigh Allen是案件的嫌疑人，可惜一直沒有證據能指出他與兇案有直接關聯，而多年來未能確認兇手是誰。而紀錄片亦以不同角度來指證，Allen很大機會就是真兇。