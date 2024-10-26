內景唐人街｜踢爆地下犯罪網絡　美籍港人主演穿插廣東歌及對白

Disney+新劇《內景唐人街》，改編自游朝凱榮獲2020年美國出版界最高榮譽 — 「美國國家書卷獎 最佳小說」的同名小說、由《雷神奇俠3：諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)、《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit) 奧斯卡金像得主泰格韋替替 (Taika Waititi) 擔任執行監製及執導首集、主角為活躍於美國楝篤笑界，並曾參演美劇《矽谷群英》(Silicon Valley)、《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians) 的美籍港人荷里活演員歐陽萬成 (Jimmy O. Yang) 主演，一連十集的全新懸疑美劇《內景唐人街》將於11月19日Disney+ 上線。

劇集主角找來活躍於美國楝篤笑界，並曾參演美劇的美籍港人荷里活演員歐陽萬成。（《內景唐人街》劇照）

唐人街不時有罪案發生，促使警方開專案小組處理。（《內景唐人街》劇照）

劇集講述自覺自己一直活在別人故事背景的威利斯．吳 (Willis Wu) (歐陽萬成 飾)，日復日於警匪劇《Black & White》中擔任為一名唐人「茄喱啡」，過著枯燥乏味的生活。飾演中餐館侍應的他，一直夢想能衝出唐人街，渴望有朝一日能活出唐人街以外的人生。當威利斯無意間成為一宗罪案的目擊者，在協助警方進行秘密調查下，慢慢揭開唐人街的犯罪網絡時，他逐漸發現自己家族被埋藏的歷史，更開始明白被重視、成為焦點的感覺‧‧‧ 到底這場「戲中戲」，是真實還是劇本的一部份？！

歐陽萬成飾演的Willis Wu（圖左），經常在劇集擔任「茄喱啡」，圖中是飾演中餐館侍應的他。（《內景唐人街》劇照）

劇集由奧斯卡得主泰格韋替替擔任執行監製兼執導首集，從美術指導、場景、燈光以至配樂都電影感十足，一定成為影迷必看劇集。劇中更會出現廣東話對白及廣東歌，對香港觀眾來說倍增親切感。