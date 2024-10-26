胡子彤唱live獲古天樂大讚到面紅　張文傑綠帽造型：唔好用中文講

香港賀歲喜劇《臨時決鬥》將於明年新春檔期上映，古天樂、梁詠琪、周秀娜、王丹妮、伍允龍、胡子彤、German張文傑及「魚蛋妹」王尹菁等《九龍城寨之圍城》班底及新加盟女主角合演，並由《臨時劫案》導演麥啟光執導，電影今日（26日）舉行開鏡儀式，一眾主演均有出席，為明年賀歲密密趕工。

主演《臨時決鬥》的胡子彤是「城寨班底」代表之一。（莫匡堯 攝）

主演《臨時決鬥》的張文傑是「城寨班底」代表之一。（莫匡堯 攝）

主演《臨時決鬥》的伍允龍是「城寨班底」代表之一。（莫匡堯 攝）

《臨時決鬥》由「城寨班底」合作主演，除古天樂、胡子彤、張文傑、伍允龍及「魚蛋妹」王尹菁再度合作外，更有梁詠琪、周秀娜及王丹妮等加盟。（莫匡堯 攝）

《臨時決鬥》主演胡子彤、張文傑與伍允龍，在開鏡儀式上代表「城寨班底」接受傳媒訪問，張文傑今日以「綠帽」造型現身，被問到會否怕不吉利，German笑言：「呢頂係Green Cap！唔好用中文講，冇乜所謂啦呢啲！」胡子彤亦笑言百無禁忌。《臨時決鬥》雲集多位「城寨班底」合演，自然有不少動作戲份，胡子彤幽默感爆發表示：「我哋套戲係幫香港打氣！」伍允龍則表示三位各有動作戲份，張文傑則負責最多。

張文傑以「綠帽」造型現身，笑言不用中文講就沒有所謂。（陳順禎 攝）

胡子彤早前推出首支歌曲，更在古天樂的生日會上表演，子彤表示：「第一次唱Live，好開心嘅，超碼我開始享受喺舞台上面表演！」胡子彤的表演獲得「我最喜愛男歌手」古天樂的大讚，子彤隨即面紅：「獲得『最受歡迎男歌手』嘅稱讚，我覺得好開心！」並透露明年將會有更多發展樂壇計劃，亦不抗拒未來唱快歌兼跳舞！