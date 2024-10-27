焚城︱劉德華王敏德狂飆演技　疑似劇透：呢個世界唔係有錢佬玩晒

香港首部核幅射災難題材電影《焚城》，由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙及梁仲恆等主演，電影將於11月1日盛大獻映！《焚城》劇情講述一班前線消防員及高官同步應對幅射危機，用盡一切人力物力、分秒必爭，搏命拯救全港市民的安危！在前線消防員於災場奮勇救災的故事線以外，劉德華與莫文蔚、鄭則士等港府高官角力的劇情亦非常熾熱緊張，其中王敏德與周文健飾演的富商，更於災情中扮演關鍵角色！

以下內容或含有《焚城》劇透成分，各位觀眾慎入！

劉德華主演新作《焚城》即將於11月1日上映。（《焚城》劇照）

劉德華於《焚城》裡飾演幅射專家范偉立，與莫文蔚飾演的署任特首有不少針鋒相對的戲份。（《焚城》劇照）

莫文蔚於《焚城》裡飾演署任特首。（《焚城》劇照）

主演《焚城》的王敏德今日（27日）於社交媒體上分享一段與劉德華對戲的短片，二人針鋒相對、狂飆演技之餘，更疑似劇透《焚城》的一大關鍵結局情節！短片中，莫文蔚飾演的署理特首感謝王敏德飾演的DOE集團首腦高培德，傾力協助穩定災情、化解危機，然而劉德華飾演的幅射專家范偉立卻突然現身記者會，在一眾首長高官與傳媒面前，宣稱：「呢個唔係天災、係人禍！」令全場譁然！

王敏德於《焚城》飾演富商高培德。（《焚城》劇照）

劉德華似乎發現幅射危機背後有重大懸疑。（《焚城》劇照）

范偉立為了進一步揭發高培德的惡行，不惜違反保密協議，高舉一份塗抹黑線的機密文件，高培德更威脅范偉立指他會一無所有，但范偉位卻堅定地表示自己一早預料到！劉德華飾演的范偉立，在記者會上義正詞嚴地大喝：「呢個世界，唔係啲有錢佬玩晒㗎！」更進一步揭發10年前一段被隱瞞的大火災情，直言上次能夠甩身、今次卻不能讓奸商得逞，並高呼：「你玩完喇、你玩完喇！」

劉德華與王敏德在《焚城》裡大鬥演技。（王敏德IG影片截圖）

劉德華與王敏德在《焚城》裡大鬥演技。（王敏德IG影片截圖）

劉德華與王敏德在《焚城》裡大鬥演技。（王敏德IG影片截圖）

劉德華與王敏德在《焚城》裡大鬥演技。（王敏德IG影片截圖）

劉德華與王敏德在《焚城》裡大鬥演技。（王敏德IG影片截圖）