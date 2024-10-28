焚城︱謝君豪六旬上陣撲火冇優待　魏浚笙佩服：豪哥速度同我一樣

香港首部核幅射災難題材電影《焚城》，由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆等主演，將於11月1日盛大獻映！《焚城》劇情講述一班前線消防員及高官同步應對幅射危機，用盡一切人力物力、分秒必爭，搏命拯救全港市民的安危！主演《焚城》的謝君豪與魏浚笙早前接受一眾傳媒訪問，分享為演繹消防員接受的訓練、戲裡戲外的交流以及對英雄的想象！

《焚城》由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙及梁仲恆等主演，將於11月1日盛大獻映！（《焚城》劇照）

《焚城》由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙及梁仲恆等主演，將於11月1日盛大獻映！（《焚城》劇照）

謝君豪與魏浚笙早前就新作《焚城》接受傳媒訪問，仲襯埋「父子裝」現身。（梁碧玲 攝）

謝君豪與魏浚笙於《焚城》裡均飾演消防員，「煙剷」與「細柱」亦正好是局中資歷最老與最淺的成員，一老一少的組合在劇情中擦出不少火花，亦似父子兵上陣的情感。為準備角色，現年61歲的謝君豪當時亦要與一班二三十歲的同組演員進行Team Building，以及跟隨專業消防員的訓練，亦要穿上「黃金戰衣」上陣，君豪哥笑言：「負荷很重、那件黃金戰衣好重！」

謝君豪與魏浚笙於《焚城》裡飾演「煙剷」與「細柱」，分別為消防局裡資歷最深與最淺的成員。（《焚城》電影劇照）

謝君豪與魏浚笙要一同接受消防員的訓練，君豪哥直言「黃金戰衣」非常重！（梁碧玲 攝）

《焚城》拍攝正值炎夏，謝君豪亦表示：「在片場本身放很多煙、我們又要四處奔跑，每次脫下『黃金戰衣』都全身濕透！」笑言大汗程度要不斷更換襯底衣物。而君豪哥上陣撲火，亦未因為年紀而得到優待，連Jeffrey也表示：「萬分佩服豪哥！」Jeffrey形容：「你試想想，豪哥穿着黃金戰衣，三十幾度下跑來跑去。豪哥的速度更與我們一樣，真的非常利害！」謝君豪則表示，其實每個鏡頭之間由於要重新置景，所以亦有不少中段休息時間：「其實每日拍攝的鏡頭組數不多，因為每個鏡頭都相當複雜，不論爆破、放煙、臨時演員走位，場面非常浩大，所以鏡頭之間要花許多時間重設。」

魏浚笙對謝君豪演出《焚城》時的落力投入程度，感到萬分佩服！（梁碧玲 攝）

謝君豪笑言炎夏中穿着黃金戰衣，經常大汗得要換底衫。（梁碧玲 攝）

年過六旬的謝君豪要親身上陣接受訓練及飾演消防員，在火場中撲火實在非常不容易。（《焚城》電影劇照）

年過六旬的謝君豪要親身上陣接受訓練及飾演消防員，在火場中撲火實在非常不容易。（《焚城》電影劇照）

年過六旬的謝君豪要親身上陣接受訓練及飾演消防員，在火場中撲火實在非常不容易。（《焚城》電影劇照）

雖然《焚城》拍攝時間漫長，但亦製造許多演員之間傾計交流的時間，謝君豪與魏浚笙更會在轉景期間傾計，君豪哥笑言：「安排鏡頭的時候會有許多時間，我們作為演員便有許多單獨相處的時間，經常圍坐一處『吹水』，天南地北無所不談！上至天文、下至地理，歷史、演技、社會、人生、家庭甚麼都會談論，非常過癮！」魏浚生亦笑言：「我們的聲浪最大！」

謝君豪與魏浚笙笑言在《焚城》片場中，他們二人傾計的聲浪最大！（梁碧玲 攝）

謝君豪與魏浚笙「父子兵」上陣，同場對手的戲份非常多！（《焚城》電影花絮照）

謝君豪與魏浚笙更在《焚城》拍攝期間，建立出猶如父子一樣的感情，君豪哥笑言：「他是一個很乖巧的年輕人、又很健談，喜歡與他聊天！」一向博學多才的謝君豪，更提到與Jeffrey在片場的營養話題：「有營養、不會無聊吹！孫中山與海南雞飯有甚麼關係？真的有關係！」Jeffrey又再發揮腦迴路：「海南雞飯又與文昌雞有分別！」二人雖然年紀相隔數代，但謝君豪卻能與魏浚笙的獨特腦迴路同步！Jeffrey更即場大考謝君豪潮語，笑問：「知道甚麼是『SLDPK』嗎？」謝君豪笑言知道，但魏浚笙笑指：「是『少年的拚勁』！」

Jeffrey魏浚笙的腦迴路一向獨特，訪問期間更即場大考謝君豪潮語。（梁碧玲 攝）

謝君豪竟能同步魏浚笙的思路，非常驚人！（梁碧玲 攝）

Jeffrey魏浚笙：

Hair：Holam Chong

Make up：Blair Chan