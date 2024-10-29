焚城︱林家熙角色受傷出動方法演技　何啟華孭重飛：生涯最型呢次

香港首部核幅射災難題材電影《焚城》，由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、阿Dee何啟華、Locker林家熙、魏浚笙及梁仲恆等主演，將於11月1日盛大獻映！《焚城》劇情講述一班前線消防員及高官同步應對幅射危機，用盡一切人力物力、分秒必爭，搏命拯救全港市民的安危！主演《焚城》的何啟華與林家熙早前接受一眾傳媒訪問，分享二人單獨對戲建立的兄弟情及Locker意外受傷的經過！

《焚城》由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙及梁仲恆等主演，將於11月1日盛大獻映！（《焚城》劇照）

《焚城》由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙及梁仲恆等主演，將於11月1日盛大獻映！（《焚城》劇照）

何啟華與林家熙早前就新作《焚城》接受傳媒訪問，二人老友鬼鬼火花十足。（梁碧玲 攝）

何啟華飾演的「阿水」與林家熙飾演的「Finger」於《焚城》裡均為消防員，在分局中年資相若，在任務過程亦最多對手戲份。何啟華與林家熙受訪時，均認為阿水較符合大眾眼中消防員的英勇形象，阿Dee表示：「我的角色性格較執著、衝動，決定要做的事便會堅持到底；他的角色則較為冷靜，認為處理事件時會作多方考慮。」Locker笑言：「這些英勇時刻當然要讓路給前輩！」阿Dee亦表示：「可能生涯最型的確是這一次！」

何啟華笑言《焚城》可能為生涯最有型一次，林家熙亦為「前輩」讓路。（梁碧玲 攝）

何啟華笑言《焚城》可能為生涯最有型一次。（《焚城》電影劇照）

何啟華與林家熙在戲中合力救人，但Locker途中卻意外受傷，負傷繼續上陣演出，阿Dee開玩笑指：「我覺得他將『方法演技』融入在演出裡，劇情上他會受傷、演出期間又的確了傷，更在同一位置受傷！」Locker亦表示受傷表示相當巧合，但竟然在電影畫面上毫無破綻：「同一場戲、同一位置受傷！我不斷嗌痛，他竟然說『Cut咗喇！唔好扮啦、啲戲好假呀！』我以為急救員會為我處理傷勢，但最後竟然是負責幕後花絮的同事一湧而上拍攝！」

林家熙的角色Finger在《焚城》劇情中受傷、演出期間又在同一位置受傷。（梁碧玲 攝）

林家熙亦還原當時受傷時的情況，表示：「當時我從二樓跳到一樓、再滾到地面上，雖然有進行綵排，但正式拍攝、穿上所有裝備後，過程中我卻右腳踏空扭傷，肌肉二級撕裂，所以此後的戲份均一拐一拐地拍攝。」因此，Locker在拍攝中後期將受傷的「真實感」帶給阿Dee，不論身體重量或心情均非常真實，阿Dee更開玩笑指：「真的成就解鎖，解鎖了Locker！」

何啟華笑言林家熙用上「方法演技」，戲裡戲外都受傷上陣。（梁碧玲 攝）

林家熙在戲中一直趷下趷下演出，真實感十足！（《焚城》電影劇照）

《焚城》劇情中，阿水與Finger被因為意外而與大隊分離，二人由群戲演變成對手戲。Locker表示本身看劇本以為能與謝君豪等前輩有更多戲份交流：「想每一位都對到戲，但最後只剩下阿Dee，也不是不好，但想有其他人的對手戲。」而阿Dee亦指能了解「唔夠喉」的感覺：「我明白這種『唔夠喉』的感覺，原本打算一班人上陣有偉大的感覺，但其實我們二人亦有另一邊的偉大使命！」

何啟華與林家熙在劇情中較少群戲演出。（《焚城》電影劇照）

何啟華與林家熙在劇情中較少群戲演出。（《焚城》電影劇照）

何啟華繼《金手指》後再次合作偶像劉德華，然而卻再次無緣達成同框，阿Dee表示能夠與劉德華於海報上同場已經非常開心：「坦白說，直到今日見到劉生仍然會膽氈心驚，他很樂意與我們交流接觸，純粹我內心感到害怕！」至於Locker則未有相同的壓力：「我很早期已對自己說，不能有這種壓力，近年有機會與大前輩們合作，不能夠緊張，因為會影響到演戲工作時的狀態。」

何啟華繼《金手指》後再次合作偶像劉德華，然而卻再次無緣達成同框。（《焚城》電影劇照）

阿Dee何啟華：

Hair：Harris_Lai @ CHIC Private i Salon

Makeup：Cori Wong @ Annie G Chan Makeup Centre

Stylist：PIPA Creative

Locker林家熙：

Hair：Singtam@artifylab

Hair assistant：Brian@brian_f411 @artifylab

Makeup：carmencmakeup

Outfit：Mm6maisonmargiela @Lane Crawford