東京電影節｜梁朝偉率評審團見記者　杜琪峯爆偉仔帶隊食好西

《第37屆東京電影節》昨日（28日）正式開幕，今早五位主競賽單元評審團現身見記者，包括評審團主席梁朝偉、杜琪峯、Enyedi Ildiko、Chiara Mastroianni及橋本愛。

東京電影節主競賽單元評審團今日現身見記者，(左起)包括Chiara Mastroianni、Enyedi Ildiko、評審團主席梁朝偉、杜琪峯及橋本愛。（陳穎思 攝）

席間偉仔與杜Sir均以廣東話發言，杜Sir劈頭以一句：「大家早晨」跟現場記者打招呼：「好開心今次嚟日本，一年都嚟幾次，好鍾意日本，今次有戲睇又有嘢食，又有Tony（梁朝偉），一路話我聽邊度好食，我食咗兩晚都覺得好好食，我希望喺呢一個過程裡面，享受到好食物不特止，希望發掘一啲好導演，推進我哋亞洲電影。」

杜Sir話希望在東京電影節發掘好導演，未知是否為旗下公司揀蟀？（陳穎思 攝）

而偉仔就表示好開心本屆電影節有多部華語片入圍，希望都有好成績，另外又大讚東京電影節好全面，今年更增設女性單元。被問到以評審身份去欣賞入圍電影，他就笑說：「好唔同，平時好鍾意睇戲，由細到大都係，一星期入戲院4,5日，但唔使同專業嘅人一齊睇，驚自己好蠢，希望今次聰明啲」。

梁朝偉笑言在其他評審面前，顯得自己蠢。（陳穎思 攝）

而杜Sir亦有一番感觸：「電影作為Modern Art（現代藝術）嘅平台，好代表到人嘅言論同自由，我自己個人覺得，電影代表不同國家嘅脈搏，我哋做電影人一定要老老實實咁去拍我哋嘅電影。日本喺亞洲有強大嘅電影歷史，出現咗好多好好嘅導演，我自己都係深受日本電影影響嘅導演嚟，我覺得東京電影節要推進的話，要將日本嘅成就去話俾新一代導演，因為我發覺好多導演都冇睇舊時啲電影，好多，因為而家互聯網實在太好，我哋忘記咗好多嘢，希望電影節我哋能夠喚醒對電影的尊重，以及對電影歷史的認識」。