把幸福拉近一點︱林明禎每日為凌文龍按腳底　決定接拍全因三個字

香港電影《把幸福拉近一點》，由凌文龍、林明禎及Coffee林芊妤領銜主演，劇情改編自真人真事，講述一位甘迺迪氏症患者張子威（凌文龍 飾）與來自馬來西亞、兼職擔任看顧的女孩梁小菲（林明禎 飾）之間的真摯情感。早前凌文龍、林明禎就新作接受傳媒訪問，分享拍攝腳底按摩的對白與技法，戲外二人的無聊話題以及與電影原型人物相處的過程。

凌文龍與林明禎早前就主演新作《把幸福拉近一點》接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

林明禎透露《把幸福拉近一點》早於三年前完成，與喜劇代表作《飯戲攻心》同期拍攝，當時尚未正式到香港發展的林明禎，笑言廣東話略遜現在：「當時我完全不懂廣東話，不論聽說能力也不佳，但這部電影對白非常多，我需要記許多關於經絡的深奧名詞，所以對我來說甚具壓力。」更表示拍攝時壓力大到消瘦下來，因為對白台詞實在非常難記。另外林明禎亦透露接拍的一大原因：「我因為看到男主角是凌文龍，我就接演了！我知道他是一個非常利害的舞台劇演員，看過他的一些表演，覺得一定要接到這部電影，看會有甚麼樣的火花與可能性。」

凌文龍與林明禎拍攝《把幸福拉近一點》時，林明禎尚未正式來港發展。（梁碧玲 攝）

林明禎表示為了背熟關於經絡的對白，壓力下消瘦不少。（梁碧玲 攝）

「凌文龍」三個字，成為女神決定接拍《把幸福拉近一點》的原因，表示受寵若驚，更開玩笑指：「在戲內明禎會幫我按摩吧？這部戲寫得好、寫得好！」但笑言另一位演員羅浩銘才是自己真正的照顧者：「有一件事很可惜，與我觸碰得最多人不是明禎，而是羅浩銘！」至於按摩的部位，林明禎則興奮表示：「要按腳板底，腳底按摩呢！注意喔，這部是很正經的電影！劇組更為我們準備極好的精油，由我幫他按摩，所以當時他容光煥發！」更即場與凌文龍「以手代足」示範按摩手勢，一邊講解、一邊示範，手法相當正宗。

林明禎在電影中飾演凌文龍的按摩師。（《把幸福拉近一點》劇照）

林明禎更與凌文龍即場以手代足，示範按摩手法！（梁碧玲 攝）

林明禎示範時相當佻皮！（梁碧玲 攝）

凌文龍能夠與女神對戲，自言不久已經開始熟絡，會講不少無聊話題：「我們很快發覺『啱Channel』，會談論馬來西亞的事以及美食。」明禎更大爆凌文龍的秘密：「他有跟我說自己的擇偶條件！他喜歡很溫柔的女生！」至於龍仔會否期待馬來西亞的對象，林明禎又再笑言：「他喜歡吃榴蓮！」似乎相當適合與馬來西亞女生交往。

凌文龍與林明禎在拍攝以外，更談到自己的擇偶條件！（梁碧玲 攝）

《把幸福拉近一點》改編自患有甘迺迪氏症的Simon先生真人真事，凌文龍表示感謝Simon分享自己的故事，但亦透露：「Simon先生去年已回到天國，希望他能夠與我們一同看這部電影，多謝他給我們機會分享他的故事。當然會有遺憾，但我相信他會知道。」林明禎亦透露與Simon接觸時的印象：「他給我很陽光的感覺，很會聊天的人、很開放地分享好多故事與經歷。」

凌文龍在電影裡飾演一位甘迺迪氏症患者。（《把幸福拉近一點》劇照）

凌文龍與林明禎在《把幸福拉近一點》裡演繹男女間的純友誼，被問到會否期待合作其他情感關係，龍仔笑言：「我演她爹哋吧！」林明禎隨即開玩笑指：「Sugar爹哋嗎？」令龍仔大笑指又自挖陷阱，明禎又再補飛：「我覺得我比較像Sugar媽咪！」惹得凌文龍再次大笑。