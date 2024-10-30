中國紀錄片《里斯本丸沉沒》被DQ　無緣角逐奧斯卡最佳國際電影

將於下年3月舉行的《第97屆奧斯卡金像獎》，雖然提名名單會於出年1月才公布，但日前，各國報名角逐最佳國際電影的提名上，中國以紀錄片《里斯本丸沉沒》報名的資格便遭DC，原因是片中的英語對白起過半部電影片長。

中國以紀錄片《里斯本丸沉沒》提名角逐第97屆奧斯卡最佳國際電影。（《里斯本丸沉沒》海報）

據《The Hollywood Reporter》報道，消息獲奧斯卡主辦單位美國影藝學院證實，指出中國方面提交的候選電影《里斯本丸沉沒》，因為不合符最佳國際電影提名要求，影片英語對白不可以多過一半，故被取消資格。更可惜是該片是在限期前一日報名，換言之有關方面沒有時間交出另一部電影作候補，故今年中國地區的提名電影將從缺。雖然無緣競逐最佳國際電影，但報道指仍有機會角逐最佳紀錄片的入圍資格。

有獲救的英兵及後人，回到當地跟營救者致謝。（《里斯本丸沉沒》劇照）

紀錄片《里斯本丸沉沒》，講述1942年二戰時期，日軍押運1,816名英軍戰俘的武裝運輸船「里斯本丸」，在浙江東極島海域被美軍潛艇發射的魚雷擊中沉沒，當時鄰近的中國漁民冒著生命危險營救戰俘，結果有 200 多名舟山漁民參與這次營救，但最終仍有 800 名英軍喪生。導演通過多年來的調查，採訪了英、美、中、日的當事人及其後人，還原缺失的歷史真相。而影片製作期間，曾多次走訪香港，片中還引用了香港海防博物館的片段和資料。

該紀錄片在內地上畫時，票房錄得4,060萬人民幣。（《里斯本丸沉沒》劇照）

電影採訪了英、美、中、日的當事人及其後人，還原缺失的歷史真相。（《里斯本丸沉沒》劇照）

該紀錄片在內地上畫時，票房錄得4,060萬人民幣，而在內地豆瓣網站的評分，更高達9.3分，獲得業內人士和觀眾的認可。