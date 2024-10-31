游學修爭金馬影帝練定手語致謝　披露《小朋友齊打交》集齊十鬥士

由黃修平執導、游學修、鍾雪瑩及聾人演員吳祉昊主演的電影《看我今天怎麼說》，昨晚（30/10）在《第21屆香港亞洲電影節》舉行首映禮。游學修、鍾雪瑩分別憑該片入圍金馬影帝影后，對於首次入圍，游學修以「哭咗」來形容，而繼《填詞L》後二度候選金馬影后的鍾雪瑩，就表示依然興奮。



游學修、鍾雪瑩出席電影《看我今天怎麼說》在《第21屆香港亞洲電影節》舉行的首映禮。（梁碧玲 攝）

對於首度入圍金馬影帝，游學修表示哭咗！「我是哭咗，非常開心，已經冇諗會唔會自己攞，因為嗰份幸福度，對我已經非常非常大。」而鍾雪瑩當日聽到阿修入圍，便急急致電對方報喜，只是一直打唔通，更錯過了公布女主角入圍名單時刻，所以自己就算睇住直播，都要事後才得知入圍。

游學修首次入圍金馬獎能夠跟張震競逐男主角，坦言已經夠威，好開心。（梁碧玲 攝）

游學修今次跟張震一同競逐男主角，坦言已經夠威，好開心。反而想趁機去到當地欣賞未在香港上畫的電影。至於鍾雪瑩今次的對手有吳君如、區嘉雯、張艾嘉等，心情更是興奮︰「好開心，好榮幸，我諗宣布時我都係會狂笑。」

入圍最佳女主角的鍾雪瑩，今年對手就有吳君如、區嘉雯、張艾嘉等。（梁碧玲 攝）

雖然兩位都不敢去諗是否有機封帝封后，但都要做定準備，練習定手語版謝辭。游學修︰「唔諗攞獎只係抑制住自己唔好去諗，唯一冇得唔諗係要準備一個謝辭的手語版，去多謝番咁多位聾人朋友，加上自己角色有種代表性，能否得到聾人肯定都非常重要。」問到學手語最難地方是甚麼，阿修笑言是克服眼瞓。「學手語是好安靜的事，又要朝早上堂，所以長期好眼瞓，要撐住對眼去上堂。」

談到《小朋友齊打交》開拍真人版，游學修指已定好十鬥士人選，並已逐一聯絡。（梁碧玲 攝）

早前試當真透露，有意將經典電腦遊戲《小朋友齊打交》開拍真人版，阿修表示還在前期籌備工作，唯一可透露是希望這次拍攝，可以來一次香港新世代演員大晒冷！「因為遊戲的角色多，有十鬥士，希望香港新一代的男演員一齊晒冷演出，能否集齊就要睇各經理人公司會唔會放人。其實我已經打咗畀9位朋友，搵晒啲鬥士出嚟。（記︰搵咗9位，即係預自己演其中一位？）唔知呀！留個懸念先啦！」