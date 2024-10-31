王家衞網傳將再拍劇走大女主路線　網民競猜《繁花》三花無緣冧莊

王家衞首次監製兼執導電視劇《繁花》，今年初先後於中港兩地播出，廣受內地觀眾歡迎，更掀起一鼓「繁花熱」，成為全年最矚目劇集作品。近日網上盛傳王家衞與影視平台共簽約拍攝三部劇集，在《繁花》完成及播出後，將會再次開拍劇集，並有指劇集將為近年流行的「大女主」劇集類型，講述秦皇島地區的女主角創業成長的故事。

秦雯透露王家衞有一本《繁花》金句簿，抄錄低《繁花》原著小說裡的金句。（視覺中國）

《繁花》今年初播出時廣受內地觀眾歡迎，更掀起一鼓「繁花熱」。（胡歌微博圖片）

《繁花》的空前成功，令內地影迷觀眾更聚焦王家衞的下一部作品，據網上消息指，王家衞新劇將會起用內地80後與90後演員，更對女演員的名氣與漂亮外型有所要求。雖然王家衞開拍新劇的消息尚未被官方證實，然而已掀起網民熱烈討論，除了期待名導新作與劇情故事，更競猜能夠得到王家衞垂青的女演員，其中五位人氣女演員成為網民眼中最有可能擔演女主角的人選，然而《繁花》三花卻未有上榜。

網民認為馬伊俐未能在《繁花》後再度主演王家衞的劇集新作。（《繁花》劇集劇照）

網民認為唐嫣亦未能在《繁花》後再度主演王家衞的劇集新作。（《繁花》劇集劇照）

網民認為辛芷蕾亦未能在《繁花》後再度主演王家衞的劇集新作。（《繁花》劇集劇照）

相比劇情設定於上海的《繁花》，王家衞新作或不再侷限由祖籍上海的女演員主演，網民於是認為三金大滿貫影后宋佳、85花當紅女演員楊冪、名氣蜚聲國際的趙麗穎、形象知性獨立的蔣欣以及「謀女郎」倪妮。五位被網民認為有望主演王家衞劇集的女演員，外貌身型、銀幕形象各異，亦相當具名氣與可塑性，相信若得到王家衞作品的洗禮，將於演藝事業更上一層樓。

網民認為宋佳有望成為王家衞下部劇集的女主角。（張進微博圖片）。（視覺中國）

網民認為宋佳有望成為王家衞下部劇集的女主角。（微博@趙麗穎工作室）

網民認為趙麗穎有望成為王家衞下部劇集的女主角。（微博@趙麗穎工作室）

網民認為宋佳有望成為王家衞下部劇集的女主角。（視覺中國）