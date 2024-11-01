25歲中國第二美女演員站C位變凹字　劇情險遭強暴超驚險

25歲中國女演員趙露思，早前於內地網絡上被網民票選為「最美中國女演員」第二名，得票過百萬，大受觀眾網民歡迎。作為當紅的「95花」，趙露思新劇《珠簾玉幕》11月1 日在內地啟播，日前更舉行發布會與粉絲見面，與劉宇寧、唐曉天、謝可寅等同劇演員到場，成為全場焦點人物。

趙露思曾被網民票選為「最美中國女演員」第二名。（微博@趙露思）

趙露思曾被網民票選為「最美中國女演員」第二名。（微博@趙露思）

趙露思曾被網民票選為「最美中國女演員」第二名。（微博@趙露思）

趙露思與一眾同劇演員同台，以一身全黑打扮示人，更內襯深V低胸上衫，低調而不失性感。趙露思作為《珠簾玉幕》女主角，與觀眾見面時自然站在C位之上，然而從現場相片中可見，一眾男女演員明顯比趙露思高一個頭或以上，一字排開時形成礙眼的凹字，讓趙露思瞬間變成小矮人，場面相當尷尬。身高1.63米高的趙露思，雖然身型比例甚好，然而高䠷程度不及其他女星修長，當場令星味全失，相當可惜。

趙露思以一身全黑低調性感造型現身新劇發布粉絲見面會。（視覺中國）

趙露思以一身全黑低調性感造型現身新劇發布粉絲見面會。（視覺中國）

趙露思作為新劇女主角，自然站在同劇演員中的C位，卻因為身高而意外形成「凹」字。（微博圖片）

趙露思作為新劇女主角，自然站在同劇演員中的C位，卻因為身高而意外形成「凹」字。（微博圖片）

隨趙露思與《珠簾玉幕》劇組演員展開宣傳，劇集亦提出預告片段。古裝劇《珠簾玉幕》劇情背景設於唐朝，趙露思飾演女主角採珠奴瑞午，開篇之時地位低下，卻憑逐步復仇改變自身命運，最後成為一位成功商人。預告中，管理一眾採珠奴的採珠管事，對趙露思起了色心，更打算將她拖走企圖強暴，情節令人驚訝，幸好最後趙露思奪過對方的短刀自衞，才得保自己玉潔冰清。

趙露思《珠簾玉幕》遭惡霸侵犯的大尺度畫面（截圖）

趙露思《珠簾玉幕》遭惡霸侵犯的大尺度畫面（截圖）

趙露思《珠簾玉幕》遭惡霸侵犯的大尺度畫面（截圖）

趙露思《珠簾玉幕》遭惡霸侵犯的大尺度畫面（截圖）

趙露思《珠簾玉幕》遭惡霸侵犯的大尺度畫面（截圖）