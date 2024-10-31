武替道｜導演前同事爆追夢辛酸　邊返工邊拍戲︰企地鐵都瞓得著

致敬港產片龍虎武師的電影《武替道》，由孖生兄弟梁冠堯、梁冠舜執導，劉俊謙、董瑋、蔡思韵、伍允龍等主演，早於9月26日正式在香港上映。至今上映一個月多，逆市大收900萬，成績令人鼓舞。這對孖兄弟，早年以龍虎武師入行，一心要大展拳腳，可惜時不與我，動作片光芒不再，但兩位並沒有放棄。日前，有網民以大孖導演梁冠堯（Albert）舊同事身份撰文，寫下他邊打工邊開戲的辛酸，故事熱血感動。



電影《武替道》的孖仔導演，左起梁冠堯、梁冠舜，右邊是演員林耀聲。（《武替道》花絮相片）

電影《武替道》，是向一眾港產片龍虎武師致敬。（《武替道》劇照）

這位在Threads發文的網民叫hkpr_memes，她以一句︰「以下係一個關於一位電影導演無啦啦入咗公關公司嘅故事：」為題，說出梁冠堯（Albert）的故事。

有指當日知道有位男同事將會入職，在重女的PR公司來說，是一件大事，甚至有點似女校男生嘅情節。於是人人都先熟讀Albert的IG，見到對方愛做運動、習武、滿身肌肉，一張張相片就令眾女同事萬分期待。到首日返工，除了外表見得人，工作態度一流亦好快融入同事圈。

昨日，一位叫hkpr_memes的網民在Threads發文，細訴導演梁冠堯的熱血追夢。（網上相片）

後來閒談下，得知他之前做過動作演員，仲同Twins拍過電影《雙子神偷》，但後來為生計，離開電影圈到迪士尼做PM工作。「但係Albert其實一直都想重投電影同影片製作，但兼任武師工作時間好唔穩定，所以就自行成立公司承接video production project 。」

古天樂早前都拍片支持《武替道》，叫大家入場支持有誠意熱血的電影。（影片截圖）

武替道｜票房黑馬大收900萬 獲古天樂拍片支持︰有誠意熱血電影

版主hkpr_memes續指因為當時公司正要搵人，順理成章便找Albert接手公司project。據hkpr_memes形容，當時的工作，間接令Albert練成能屈能伸的技能︰「客仔通常多要求又無乜錢，所以佢經常要居喺勁少資源情況下即時調配人手解決問題。可能由於畀呢啲客仔長期train慣，所以後期佢居然可以用咗短短19日時間就拍咗一套電影。」所指的就是《武替道》。

電影《武替道》幕後合照，左起《九龍城寨之圍城》動作指導谷垣健治，導演梁冠堯、伍允龍、導演梁冠舜 。（《武替道》花絮相片）

孖仔導演曾經同Twins拍過電影《雙子神偷》。(《雙子神偷》影片截圖)

版主又謂當時Albert 日做PR 公司，夜晚可能就已經在《釀魂》同《飯氣攻心》劇組開工，休息時間嚴重不足。「每日瞓得嗰幾個鐘，就連企地鐵都會瞓得著。最後佢成功申請到（首部）劇情片嘅資助，順理成章咁全職投入電影工作，正式成為電影導演。」

最後版主提及︰「聽聞呢套戲已經衝過9百萬票房，不過我覺得呢套戲值得更加多人入場睇。雖然電影公司用『動作片』做宣傳，不過睇完之後我反而覺得呢套戲係一班年輕電影從業員對香港電影嘅一封情書。」